Всі пости і пісні дні у 2025 році: дати пісних днів

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Піст – це форма добровільного самообмеження людини. Метою посту є концентрація уваги та духовне вдосконалення. В релігії піст стосується обмежень у гріхах, харчуванні та тілесних задоволеннях. У більш народному розумінні піст сприймають як обмеження у харчуванні, суворій забороні їсти продукти тваринного походження. Але обов’язковими релігійними елементами посту є молитва та каяття. Період посту для людини – час потурбуватися про своє духовне буття.

Багатоденні пости

Великий піст

Найголовніший піст у християнстві. Триває 40 днів. У 2025 році випадає на період з 3 березня до 19 квітня. Піст передує Великодню і є своєрідною підготовкою до свята. Ідея посту — в наслідуванні Ісуса Христа, що постився в пустелі 40 днів.

Петрів піст

Петрівка, так ще називають Петрів піст – один з чотирьох багатоденних постів. Випадає на період з 16 червня до 28 червня. Завжди передує Дню Петра і Павла – 29 червня. Піст закінчується за день до свята. Піст не має визначеного терміну. Тривалість змінюється залежно від дати Великодня.

Успенський піст

Триває два тижні з 1 серпня до 14 серпня. Передує святу Успіння Богородиці. Один із найсуворіших постів, за винятком Великого посту. Постування вшановує пам’ять Діви Марії.

Різдвяний піст

Також має назву Пилипів піст або Пилипівка. Триває завжди перед Різдвом, з 15 листопада до 24 грудня. Піст починається після дня апостола Пилипа, тому і має таку назву.

Одноденні пости

В церковному календарі є й такі суворі пости, що тривають лише 1 день. До них належать:

Хрещенський Святвечір – 5 січня, перед святом Водохрещення. День, що насичений народними обрядами і має давню слов’янську історію. За релігійними правилами – день суворого посту.

– 5 січня, перед святом Водохрещення. День, що насичений народними обрядами і має давню слов’янську історію. За релігійними правилами – день суворого посту. 29 серпня дотримуються посту для вшанування церковного дня Усікновення голови Івана Хрестителя .

. 14 вересня дотримуються посту на честь Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Також протягом року пісними вважаються кожна середа і п'ятниця, за винятком тижня після Великодня.

Як правильно поститись: відповіді священника

Блаженніший Митрополит Володимир запевняє, що піст має полягати не лише в обмеженні їжі. Основна його суть — у духовному зціленні людини. Не варто сприймати піст, як дієту. Віряни в період посту мають щодня молитися та каятися в поганих вчинках.

Якщо комусь лікар забороняє постувати, слід дослухатися до порад і не нехтувати здоров’ям. А постування можна зосередити на відмові від поганих звичок, наприклад, палінні або вживанні поганих слів. Під час посту не менш важливим є робити добрі справи і допомагати нужденним. Для когось як піст може служити відмова від комп’ютерних ігор або від лайливих слів.

Для діток піст слід вводити дуже обережно. Основна засада під час залучення до посту дітей – поступовість. Дуже важливо, щоб діти свідомо сприймали піст, а не як заборону батьків або покарання. Церква наголошує на тому, що піст – добровільна свідома відмова. Діти не є абсолютно свідомими вірянами, тому прийняття повного посту можливе, коли вони досягають повноліття, тобто стають дорослими. Для дітей суть посту може полягати не у пісній їжі, а у відмові від телевізора або обмеження часу з гаджетами.