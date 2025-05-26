Коли Петрів піст у 2025 році і як правильно поститись

Що означає Петрів піст і які основні правила та заборони

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Петрів піст 2025 року: дати початку та завершення

У 2025 році Петрів піст розпочинається 16 червня. Останній день посту – 28 червня. Піст вшановує апостолів Петра і Павла, тому його ще називають Петропавлівський піст, або ж Петрівка. Цей піст завжди розпочинається через тиждень після свята Трійці у понеділок, а завершується в переддень свята Петра і Павла.

Щороку піст розпочинається у різну дату й триває по-різному, оскільки дата початку залежить від Великодня та П'ятдесятниці, а завершення посту завжди в один і той самий день.

Петрів піст 2025 / Фото: risu.ua

Що можна їсти у Петрівку за церковними канонами

Петрів піст не є таким суворим як Великодній. До того ж піст для вірян не такий, як для монахів. Ченці мають дні сухоїдіння, коли вживається їжа без олії, але вірянам необов'язково дотримуватися таких строгих настанов.

Серед загальноприйнятих правил для вірян – виключення з раціону м’яса, молочних продуктів та яєць. Оскільки Петрівка не суворий піст, то можна їсти рибу в усі дні, крім п’ятниці та середи. Також дозволяється вино у невеликій кількості у неділю.

Слід пам’ятати, що постувати треба з урахуванням стану здоров’я, фізичних особливостей та порад лікаря.

Головні правила Петрового посту: що не можна робити

Петрів піст був встановлений ще у ранньому християнстві. Суть його полягає в обмеженні після періоду Великодніх свят з метою встановлення духовної рівноваги.

Обов’язковими елементами посту є молитва та сповідь. Саме лише обмеження їжі не дає необхідного духовного вдосконалення, що є метою постування. Якщо у людини є шкідливі звички – добре взяти аскезу хоча б на період посту і відмовитись від своїх залежностей. Крім того, не можна вживати алкоголь і влаштовувати гучні гуляння.

Оскільки піст – це очищення і духом, і тілом, утримання в їжі дає очищення тіла, а молитва сприяє духовному зростанню. Під час постування варто утримуватися від лихих думок, злості, образи, жалю та робити добрі справи.