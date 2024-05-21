Коли святкувати Петра і Павла у 2024 році за новим календарем
День Петра і Павла – християнське свято на честь апостолів Петра і Павла. Відзначається усіма християнами і східного, і західного обряду. У католиків свято має статус найвищої урочистості.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Коли день святих Петра і Павла у 2024 році
День Петра і Павла неперехідне свято, завжди відзначається в одну й ту саму дату. З цього року, оскільки УПЦ прийняла новоюліанський календар, свято Петра і Павла припадає на 29 червня. Так само як і у християн західного обряду.
Раніше, за старим церковним календарем, свято Петра і Павла відзначали 12 липня. До цього дня за церковними традиціями дотримуються Петрівського посту. Піст недовгий: може тривати від 8 до 42 днів. Починається через тиждень після Трійці. Якщо Трійця дуже пізно, як цього року, то піст може бути скасовано.
Українські традиції на Петра і Павла
В Україні свято Петра і Павла міцно переплелося зі слов’янськими традиціями. Перш за все свято асоціюється зі жнивами. Тому до свят святили в церквах хліб.
Також випікали традиційне печиво – мандрики. Готувалися коржики з пшеничного тіста, сиру та яєць. Таку назву отримали через легенди про мандрування апостолів світом.
Петро і Павло вважаються покровителями хліборобів та рибалок. На честь святих побудовано дуже багато храмів та церков.