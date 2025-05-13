Коли День батька в Україні та яка історія свята

День батька / Фото: Pixabay

Коли День батька в Україні у 2025 році

У 2025 році День батька відзначатиметься 15 червня. В Україні День батька святкують щороку у третю неділю червня.

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Історія Дня батька у світі

Перший у світі День батька виник у 1900 році в Німеччині, але сучасне свято корінням походить зі Сполучених штатів Америки. 1910 року американка місис Додд подала таку ініціативу, щоб вшанувати свого батька. Він був дуже добрим до дітей, виховував їх самотужки, оскільки рано овдовів.

День батька офіційно проголосили національним святом у США у 1966 році, й тоді ж обрали для святкування третю неділю червня.

Слідом за США інші країни підтримали ініціативу й теж почали святкувати День батька. Це свято притаманне цивілізованим країнам, що підтримують сімейні цінності.

Традиції Дня батька в Україні

В Україні День батька був встановлений у 2019 році Указом Президента № 274/2019. Офіційно свято декларується як захід для визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей та зміцнення інституту сім’ї.

Для встановлення свята в Україні знадобилось 14 років. Ініціатива була подана Міжнародним центром батьківства ще у 2005 році, але її відхилили. Спочатку свято пропонували встановити у третю неділю вересня. Але протягом обговорень та затвердження дату змінили на третю неділю червня.

У закладах освіти до свята проходять просвітницькі заходи. Для дітей шкільного віку влаштовують тематичні творчі майстерні або конкурси. Так само і в дитячих садочках проходять заходи, що акцентують на стосунках батька з дітьми та їх важливості для виховання.