День матері 2025: дата святкування в Україні та традиції

У 2025 році День матері будемо відзначати 11 травня. Які традиції святкування в Україні?

День матері 2025 / фото: freepik

День матері – це особливе та тепле свято, присвячене найріднішим людям, які щодня дарують нам любов, тепло та підтримку. Щороку ми вітаємо наших матерів у другу неділю травня.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Далі розповімо про історію та значення цього свята, традиції його святкування в Україні, а також про те, що можна подарувати мамам цього дня.

День матері в Україні 2025 / фото: freepik

День матері у 2025 році: дата

День матері святкують в Україні щороку у другу неділю травня. У 2025 році ця дата припадає на 11 травня. Свято офіційно запроваджене в Україні з 1999 року, хоча його історія сягає початку XX століття.

Традиція вшанування матерів має давнє коріння. Ідея заснування Дня матері виникла в США наприкінці XIX століття завдяки зусиллям Анни Джарвіс, яка прагнула відзначити роль матерів у суспільстві. Уже згодом свято поширилося у різних країнах світу.

Святковий день служить нагадуванням про важливість вираження вдячності та любові до наших матерів. У багатьох сім’ях ця дата стає можливістю провести більше часу разом і відзначити материнську працю, що є основою будь-якої родини.

Як святкують День матері в Україні

День матері в Україні супроводжується теплими традиціями та жестами уваги. Цей день для багатьох стає символом сімейної гармонії та любові. Щороку він надихає людей на теплі зустрічі, подарунки та добрі слова.

Коли День матері / фото: freepik

В Україні існує кілька популярних традицій святкування Дня матері.

Вітання та слова вдячності. Багато українців починають цей день із вітальних слів своїм мамам. Це чудова нагода висловити любов і вдячність.

Багато українців починають цей день із вітальних слів своїм мамам. Це чудова нагода висловити любов і вдячність. Дарування квітів. Традиційно матерям дарують квіти. Найпопулярніші варіанти – троянди, півонії, тюльпани чи польові квіти.

Традиційно матерям дарують квіти. Найпопулярніші варіанти – троянди, півонії, тюльпани чи польові квіти. Сімейні свята. Багато родин збираються разом, щоб разом поснідати, повечеряти або провести час на природі.

Багато родин збираються разом, щоб разом поснідати, повечеряти або провести час на природі. Листівки та пам’ятні подарунки. Окрім квітів, популярними є листівки з теплими словами, створені власноруч чи куплені в магазинах. Матерям дарують прикраси, косметику або корисні речі для дому.

Ідеї подарунків на День матері

Традиції сяткування Дня матері в Україні / фото: freepik

Хоча День матері – це не лише про матеріальні подарунки, жест уваги в цей день обов’язково порадує маму. Ось кілька ідей:

Косметичний набір. Багато жінок оцінять набір для догляду за собою або косметику.

Багато жінок оцінять набір для догляду за собою або косметику. Книга. Якщо мама любить читати, новинка улюбленого жанру стане чудовим подарунком.

Якщо мама любить читати, новинка улюбленого жанру стане чудовим подарунком. Сертифікати. Наприклад, на відвідування салону краси чи майстер-класу.

Наприклад, на відвідування салону краси чи майстер-класу. Сімейний фотоальбом. Заповнений фотографіями, цей подарунок буде особливо зворушливим.

День матері – це прекрасна можливість приділити увагу найдорожчим людям. Нехай цього дня всі матері отримають заряд позитиву, теплі емоції та радість від уваги близьких.