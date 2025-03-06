Що подарувати мамі: добірка ідей, від яких мама буде в захваті

Подарунок для мами / Фото: Pixabay

У році є багато свят, коли можна привітати маму. Це її День народження та День української жінки, 8 березня, День матері чи навіть Новий рік, Різдво. З наближенням цих свят завжди виникає питання: як здивувати маму? Якщо вам здається, що вона вже має все, не поспішайте з висновками.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У цьому матеріалі ми зібрали найкращі ідеї подарунків, що не лише потішать, але й запам'ятаються мамі, зробивши свято особливим.

Дерево побажань

Ідея полягає в створенні дерева своїми руками. Його можна намалювати або вирізати з картону. Кожний листочок приклеїти й надписати на ньому побажання для мами. Таке дерево можна подарувати від усієї родини, нехай кожен підпише кілька листочків від себе. Цей подарунок викличе у мами позитивні емоції та стане чудовим доповненням свята.

Сімейна кулінарна книга

У таку книгу можна зібрати всі улюблені рецепти родини, страви, що традиційно готуються до свят. Можна наповнити її фотографіями святкових столів чи додати трохи гумору, доповнивши книгу стравами, що не вийшли або підгоріли. Така книга вийде не лише кулінарною, а й історією святкувань у родині.

Велнес-бокс

Велнес-бокс (англійською Wellness Box) – це подарунки за підпискою. Підписник регулярно отримує тематичний бокс відповідно до обраної тематики (наприклад, здорове харчування, догляд за тілом), наповнення якого буде для нього буде сюрпризом, поки він не відкриє пакунок.

Такі ж велнес-бокси будуть цікавим і незвичним подарунком для мами. Ви можете зібрати їх самостійно або замовити у відповідних магазинах. Це можуть бути вітаміни, маски, косметичні засоби, аромалампи та свічки, трав’яні чаї, аксесуари для релаксації та медитації – все для релаксу і здоров'я.

Що подарувати мамі / Фото: Pixabay

Лист із майбутнього

Напишіть своїй матусі лист із майбутнього начебто через багато років. Опишіть у листі моменти, що зробили ваші життя прекрасними.

Дослідження з психології щастя підтверджують, що люди, які частіше звертаються до позитивних спогадів, мають більш оптимістичний настрій на майбутнє. Створюйте спогади разом із найріднішою людиною.

Родинна фотокнига

Підберіть старі фотографії, смішні й чуйні моменти. Зберіть забуті спогади на сторінки книги у красиві колажі. Така книга оживить спогади, розкладе життя в картинках на сторінках. Такий подарунок розчулить не лише маму, а й тата.

Що можна подарувати мамі / Фото: Pixabay

Іменна шовкова хустина, шаль або плед

Подарунок, створений на замовлення, з особливим сенсом, буде зігрівати ще більше і дарувати приємні спогади. Можна обрати практичний виріб – шаль чи плед, що буде зігрівати маму в прохолоду та створювати відчуття затишку.

Або ж придбати для мами розкішну хустину з натурального шовку. Шовкова хустка – річ поза часом, вона додає образам елегантності й вишуканості.

Нічний проєктор зоряного неба

Модний тренд, що замінює гірлянди й лампочки. Такий подарунок справді здивує. Вид зоряного неба вражає й добре впливає на нервову система. Підписати подарунок можна словами вдячності, наприклад: "Ти подарувала мені життя, я бажаю віддати тобі Всесвіт".

Подарунок для мами / Фото: Pixabay

Подарунковий набір "Час для себе"

Ідея подарунка полягає в зібранні улюблених речей мами. Це можуть бути книги або пензлики, якщо мама малює, або щось для рукоділля, залежно від того, чим захоплюється. Або ж улюблені смаколики та набір чаю.

Абонемент до спа-салону

Для жінки завжди актуальний догляд за собою та відпочинок. Такий подарунок дозволить матусі відчути себе королевою, розслабитися й відпочити. Абонемент на кілька відвідувань подарує справжній релакс.

Подарунки мамі / Фото: Pixabay

Спа-день у домашніх умовах

Влаштувати спа-відпочинок можна і вдома. Для цього слід зібрати кошик різних засобів для догляду. Це можуть бути солі для ванни, пінка, маски. Додати сюди аромасвічки, і спа-день у власній ванні гарантує приємну насолоду.

А головне, обирайте подарунок для мами на будь-яке свято щиро, від душі. Найкраще орієнтуватися на мамині вподобання або ж подарувати їй новий досвід.