Чи буде вихідний на 8 березня? Пояснюємо офіційний статус свята та можливі альтернативи Міжнародному жіночому дню

8 березня 2025 року: чи скасували в Україні Міжнародний жіночий день / фото: freepik

Що означає свято 8 березня

Попри все, 8 березня залишається одним із найбільш очікуваних свят, присвячених жінкам, їхнім правам та досягненням у суспільному житті. Ця дата бере свій початок на початку XX століття, коли жінки в Європі та США почали боротьбу за рівні права.

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З моменту визнання свята ООН у 1977 році воно стало символом міжнародної солідарності жінок у боротьбі за права людини та гендерну рівність.

Міжнародний жіночий день 8 березня / Фото: wikimedia

Чи святкують українці 8 березня

В Україні 8 березня історично сприймалося як свято весни, жіночності та краси. Однак у сучасних умовах, коли країна перебуває у стані повномасштабної війни, пріоритети зміщуються. Обговорення доцільності цього свята стає дедалі активнішим.

У 2023 році у Верховній Раді запропонували законопроєкт про скасування святкування 8 березня, однак його ще не розглянули.

Через війну та пов’язані з нею виклики, святкові настрої в багатьох українців залишаються приглушеними. Додатково, серед суспільства точаться дискусії щодо культурного значення 8 березня, його зв'язку з радянським минулим і можливості трансформації свята в День української жінки, пропонуючи нову дату – 25 лютого, у день народження Лесі Українки. Як доводить статистика минулих років, популярність свята 8 березня поступово тьмяніє.

Чи святкують в Україні 8 березня / Фото: freepik

Чи буде 8 березня 2025 року вихідним

У 2025 році 8 березня залишається офіційним державним святом. Цього року дата припадає на вихідний день, тож охочі можуть її відсвяткувати.

Однак, враховуючи Закон від 15 березня 2022 року "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні скасовані через воєнний стан. В умовах війни державні ресурси та увага зосереджені на захисті країни, тому святкові урочистості значною мірою переходять у формат приватного святкування.

Питання скасування вихідного дня обговорювалося в суспільстві й раніше, але наразі не було ухвалено остаточного рішення. Попри все, 8 березня залишається можливістю для багатьох висловити повагу й вдячність жінкам, особливо тим, хто працює у волонтерських організаціях або на передовій.

Міжнародний жіночий день чи День української жінки?

Дебати щодо того, чи залишати 8 березня офіційним святом, тривають. Деякі українці вважають за краще зосередитися на власній культурній ідентичності, замінюючи свято Міжнародного жіночого дня Днем української жінки. Це дозволило б виділити внесок жінок саме в українську історію та сьогодення.

8 березня – свято в Україні / Фото: freepik

Попри це, 8 березня нагадує про важливість гендерної рівності, захисту прав жінок та їх ролі у суспільстві. У воєнний час це набуває нового значення, адже українські жінки демонструють надзвичайну стійкість – від матерів і вчительок до волонтерок та військовослужбовиць.

8 березня 2025 року в Україні залишається днем, коли вшановуються досягнення жінок та їх внесок у життя суспільства. У нинішніх умовах воєнного стану це свято сповнене нових смислів – солідарності, вдячності та поваги.

Попри виклики часу, українці мають можливість переосмислити роль жінки та віддати шану тим, хто надихає своєю силою й незламністю. У перспективі це може стати поштовхом для створення власних традицій, які відповідатимуть українським реаліям та цінностям.