Будет ли выходной на 8 марта? Объясняем официальный статус праздника и возможные альтернативы Международному женскому дню

8 марта 2025 года: отменили ли в Украине Международный женский день / фото: freepik

Что значит праздник 8 марта

8 марта остается одним из самых ожидаемых праздников, посвященных женщинам, их правам и достижениям в общественной жизни. Эта дата ведет свое начало с начала XX века, когда женщины в Европе и США начали борьбу за равные права.

С момента признания праздника ООН в 1977 году он стал символом международной солидарности женщин в борьбе за права человека и гендерное равенство.

Международный женский день – 8 марта / Фото: wikimedia

Празднуют ли украинцы 8 марта

В Украине 8 марта исторически воспринимался как праздник весны, женственности и красоты. Однако в современных условиях, когда страна находится в состоянии полномасштабной войны, приоритеты смещаются. Обсуждение целесообразности этого праздника становится все более активным.

В 2023 году в Верховной Раде предложили законопроект об отмене празднования 8 марта, однако его еще не рассмотрели.

Из-за войны и связанных с ней вызовов, праздничные настроения у многих украинцев остаются приглушенными. Дополнительно, среди общества идут дискуссии о культурном значении 8 марта, его связи с советским прошлым и возможности трансформации праздника в День украинской женщины, предлагая новую дату – 25 февраля, в день рождения Леси Украинки. Как доказывает статистика прошлых лет, популярность праздника 8 марта постепенно тускнеет.

Празднуют ли в Украине 8 марта / Фото: freepik

Будет ли 8 марта 2025 года выходным

В 2025 году 8 марта остается официальным государственным праздником. В этом году дата приходится на выходной день, так что желающие могут ее отпраздновать.

Однако, учитывая Закон от 15 марта 2022 года "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные отменены из-за военного положения. В условиях войны государственные ресурсы и внимание сосредоточены на защите страны, поэтому торжественные мероприятия в значительной степени переходят в формат частного празднования.

Вопрос отмены выходного дня обсуждался в обществе и раньше, но пока не было принято окончательное решение. Тем не менее 8 марта остается возможностью для многих выразить уважение и благодарность женщинам, особенно работающим в волонтерских организациях или на передовой.

Международный женский день или День украинской женщины?

Дебаты о том, оставлять ли 8 марта официальным праздником, продолжаются. Некоторые украинцы предпочитают сосредоточиться на собственной культурной идентичности, заменяя праздник Международного женского дня Днем украинской женщины. Это позволило бы выделить вклад женщин именно в украинскую историю и современность.

8 марта – праздник в Украине / Фото: freepik

Несмотря на это, 8 марта напоминает о важности гендерного равенства, защите прав женщин и их роли в обществе. В военное время это приобретает новое значение, ведь украинские женщины демонстрируют чрезвычайную стойкость – от матерей и учительниц до волонтеров и военнослужащих.

8 марта 2025 года в Украине остается днем, когда чествуются достижения женщин и их вклад в жизнь общества. В нынешних условиях военного положения этот праздник полон новых смыслов – солидарности, благодарности и уважения.

Несмотря на вызовы времени, украинцы имеют возможность переосмыслить роль женщины и чтить тех, кто вдохновляет своей силой и несокрушимостью. В перспективе это может стать толчком для создания собственных традиций, отвечающих украинским реалиям и ценностям.