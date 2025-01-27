Почему день святого Валентина не признает церковь: история праздника

Стоит ли украинцам праздновать День влюбленных и почему церковь относится к нему критично

Праздновать ли день святого Валентина в Украине / Фото: depositphotos

История дня святого Валентина

История дня святого Валентина ведет начало с III века нашей эры, во времена расцвета Римской империи. По распространенной легенде, Валентин был христианским священником, тайно венчавшим влюбленных, вопреки указам императора Клавдия II, запрещавшего браки для солдат. В 269 году Валентин был казнен. Впоследствии его объявили святым, а день его мученичества – 14 февраля – стал символом любви и верности.

Однако праздник имеет и другую, языческую и более доказательную предысторию.

В Риме в середине февраля праздновали Луперкалии – трехдневный фестиваль плодородия. Основными событиями празднований были жертвоприношения и массовые оргии.

Первые христиане относились к Луперкалию крайне отрицательно. После легализации христианской веры римская церковь неоднократно предпринимала попытки искоренить культивировавшие развращение Луперкалии. Поэтому в 496 году состоялась первая попытка искоренения языческого праздника руками папы Геласия Ⅰ. День безудержной страсти он предложил заменить на день христианской любви.

День святого Валентина 2025 / Фото: wikipedia

День влюбленных и святой Валентин: что говорит церковь

Хотя день святого Валентина ассоциируется с христианским святым, церковь не признает этот праздник официально. В православной традиции Валентин не упоминается среди канонических святых. Католическая же церковь в 1969 году исключила Валентина из литургического календаря из-за недостаточности проверенной информации о его жизни.

По церковному объяснению, празднование 14 февраля больше носит светский и коммерческий характер. К тому же его начала, связанные с языческими Луперкалиями, противоречат принципам христианства. Луперкалии праздновались во время Новогоднего фестиваля, посвященного богине любви Юноне Неудержимой.

Луперкалии, как считалось, основали основатели Рима – Ромул и Рем. В это время пастухи начинали спаривать скот, у которого, как полагалось в те времена, был свой покровитель Фавн – древнеитальянский бог плодовитости, основной чертой которого была сексуальная одержимость и распущенность.

Христианская церковь воздерживается от поддержки этого дня именно потому, что не имеет никакого отношения к языческим обычаям.

Праздновать ли день святого Валентина в Украине

День влюбленных ежегодно приобретает большую популярность в Украине, особенно среди молодежи. Многие считают его хорошей возможностью выразить любовь. Однако отношение к празднику остается неоднозначным.

Дата не только не имеет никакого отношения к христианам, а даже к украинской или славянской культуре в целом. Праздник течет в крови западного европейского общества и к нам попал совсем недавно, но вместе с тем не проходит бесследно для наших кошельков.

Каждый год фиксируются космические суммы, которые люди тратят на розы, сладости и мягкие игрушки, не несущие никакой смысловой нагрузки.

Праздновать ли день святого Валентина / Фото: freepik

В православной традиции существует День семьи, любви и верности, посвященный святым Петру и Февронии. Эта альтернатива празднованию дня влюбленных больше соответствует каноническим принципам церкви.

Решать, праздновать ли день святого Валентина, – личное дело каждого. Главное – помнить, что любовь и забота важны каждый день, а не только 14 февраля, ведь любовь всегда будет важнее любых календарных дат.