День святого Валентина 2025: когда и как отмечать День влюбленных

14 февраля – День всех влюбленных (Фото: Pixabay / JillWellington)

Когда День святого Валентина в 2025 году

День влюбленных ежегодно отмечаем 14 февраля. Праздник распространен во многих странах мира. Изначально возник у католиков и распространился в большей степени на западную Европу.

День влюбленных в Украине: история праздника

Существует несколько версий появления праздника. Считается, что праздник происходит из Римской империи и когда-то был языческим. Есть версия, что он установлен в честь мученика Валентина, которого не признает ни православная, ни католическая церковь.

В Украине праздник начали праздновать в 90-х годах. Сначала День влюбленных подхватывали молодые поколения. Но сейчас 14 февраля празднуют люди всех возрастов – праздник распространился среди всех поколений. Популяризации Дня всех влюбленных способствуют торговые сети и маркетинговые мероприятия, поскольку к празднику растут продажи.

Основными символами праздника считаются валентинки, сердечки, конфеты, шоколад и игрушки. Цветами праздника выступают красный и розовый.

День Валентина в других странах

Праздник отмечается во многих странах, больше на Западе. Но есть страны, в которых праздник запрещен. К примеру, в Саудовской Аравии запрещен даже плюшевый мишка как символ Дня святого Валентина.

В Азии праздник приобрел такой же вид, как и в Европе. В Японии акцент делается на сладких подарках. Считается, что свою любовь можно показать через сладкие конфеты: чем слаще, тем крепче чувства.

Подобно воспринимают праздник и в Италии. Подарить сладости – обязанность каждого влюбленного.

Наибольшего размаха праздник достигает во Франции. Там принято дарить дорогие подарки своим любимым и устраивать грандиозные вечеринки.

А вот в Германии этот день считают Днем психически больного и украшают красными лентами психбольницы.

Как отмечать День влюбленных: идеи

Одним из классических атрибутов праздника являются валентинки – красивые открытки с признаниями в любви. Традиция также давняя, насчитывает около шести веков. Есть версия, что первую любовную открытку написал сам Валентин. Когда был в заключении, юноша передал письмо с признанием в любви девушке, в которую был влюблен.

Кроме написания поздравительных открыток в праздник любви принято проводить время со своими вторыми половинками. В этот день можно везде наблюдать влюбленные пары вместе. Традиционно влюбленные: