День святого Валентина 2025: когда и как отмечать День влюбленных
Когда День святого Валентина в 2025 году
День влюбленных ежегодно отмечаем 14 февраля. Праздник распространен во многих странах мира. Изначально возник у католиков и распространился в большей степени на западную Европу.
День влюбленных в Украине: история праздника
Существует несколько версий появления праздника. Считается, что праздник происходит из Римской империи и когда-то был языческим. Есть версия, что он установлен в честь мученика Валентина, которого не признает ни православная, ни католическая церковь.
В Украине праздник начали праздновать в 90-х годах. Сначала День влюбленных подхватывали молодые поколения. Но сейчас 14 февраля празднуют люди всех возрастов – праздник распространился среди всех поколений. Популяризации Дня всех влюбленных способствуют торговые сети и маркетинговые мероприятия, поскольку к празднику растут продажи.
Основными символами праздника считаются валентинки, сердечки, конфеты, шоколад и игрушки. Цветами праздника выступают красный и розовый.
День Валентина в других странах
Праздник отмечается во многих странах, больше на Западе. Но есть страны, в которых праздник запрещен. К примеру, в Саудовской Аравии запрещен даже плюшевый мишка как символ Дня святого Валентина.
В Азии праздник приобрел такой же вид, как и в Европе. В Японии акцент делается на сладких подарках. Считается, что свою любовь можно показать через сладкие конфеты: чем слаще, тем крепче чувства.
Подобно воспринимают праздник и в Италии. Подарить сладости – обязанность каждого влюбленного.
Наибольшего размаха праздник достигает во Франции. Там принято дарить дорогие подарки своим любимым и устраивать грандиозные вечеринки.
А вот в Германии этот день считают Днем психически больного и украшают красными лентами психбольницы.
Как отмечать День влюбленных: идеи
Одним из классических атрибутов праздника являются валентинки – красивые открытки с признаниями в любви. Традиция также давняя, насчитывает около шести веков. Есть версия, что первую любовную открытку написал сам Валентин. Когда был в заключении, юноша передал письмо с признанием в любви девушке, в которую был влюблен.
Кроме написания поздравительных открыток в праздник любви принято проводить время со своими вторыми половинками. В этот день можно везде наблюдать влюбленные пары вместе. Традиционно влюбленные:
- идут на романтический ужин;
- посещают вместе тематическую вечеринку;
- идут на свидание в кино или театр;
- посещают вместе какой-нибудь интересный мастер-класс;
- расслабляются в спа-салоне;
- вместе делают какое-то доброе дело к празднику, участвуют в благотворительном мероприятии.