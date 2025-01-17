День святого Валентина 2025: коли і як відзначати День закоханих

Головне про День закоханих у 2025 році

14 лютого - День усіх закоханих (Фото: Pixabay / JillWellington)

Коли День святого Валентина у 2025 році

День закоханих щорічно відзначаємо 14 лютого. Свято поширене в багатьох країнах світу. Від початку виникло у католиків і поширювалося більше західною Європою.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

День закоханих в Україні: історія свята

Існує кілька версій виникнення свята. Вважається, що свято походить з Римської імперії і колись було язичницьким. Є версія, що воно встановлене на честь мученика Валентина, якого не визнає ні православна, ні католицька церква.

В Україні свято почали відзначати в 90-х роках. Від початку День закоханих підхоплювали молоді покоління. Але зараз 14 лютого святкують люди різного віку – свято поширилося серед усіх поколінь. Популяризації Дня всіх закоханих сприяють і торгові мережі та маркетингові заходи, оскільки до свята виростають продажі.

Основними символами свята вважаються валентинки, серденька, цукерки, шоколад та іграшки. Кольорами свята виступають червоний та рожевий.

День Валентина в інших країнах

Свято відзначається у багатьох країнах, більше на Заході. Але є країни, в яких свято заборонено. Наприклад, в Саудівській Аравії заборонений навіть плюшевий ведмедик як символ Дня святого Валентина.

В Азії свято набуло такого ж вигляду, як і в Європі. В Японії акцент робиться на солодких подарунках. Вважається, що свою любов можна показати через солодкі цукерки: чим солодше – тим міцніші почуття.

Подібно сприймають свято й в Італії. Подарувати солодощі – обов’язок кожного закоханого.

Найбільшого розмаху свято досягає у Франції. Там заведено дарувати дорогі подарунки своїм коханим та влаштовувати грандіозні вечірки.

А от у Німеччині цей день вважають Днем психічно хворого й прикрашають червоними стрічками психіатричні лікарні.

Як відзначати День закоханих: ідеї

Одним з класичних атрибутів свята є валентинки – красиві листівки із зізнаннями в коханні. Традиція також давня, налічує близько шести століть. Існує версія, що першу любовну листівку написав сам Валентин. Коли був ув’язнений, юнак передав листа з зізнанням у коханні дівчині, у яку був закоханий.

Окрім написання вітальних листівок у свято кохання, заведено проводити час разом зі своїми другими половинками. Цього дня можна скрізь спостерігати закохані пари разом. Традиційно закохані: