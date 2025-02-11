Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Валентинки на День закоханих / Фото: Pixabay

Вітальні листівки налічують все кілька віків. В давнину було заведено висловлювати почуття кохання в музиці, пісні і танці. Коли точно почали писати листівки з зізнаннями в коханні достеменно невідомо.

Однією з перших вважається любовна записка герцога Орлеанського. Він написав її своїй дружині, коли був в ув'язненні. Ця записка і досі зберігається в Британському музеї.

Привітати кохану чи коханого нині можна електронною поштою чи месенджером, відправивши тематичну картинку.

Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Картинки на День закоханих / Фото: Pexels
Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Прикольне вітання вітання з Днем святого Валентина / Фото: Pixabay / garten-gg
Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Листівки з Днем закоханих / Фото: Pixabay
Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Вітання з Днем святого Валентина – картинка /Фото: Профспілка працівників освіти і науки України
Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Привітання з Днем закоханих – листівка / Фото: Pexels
Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Картинка з Днем святого Валентина / Фото: Pixabay
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