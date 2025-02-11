Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх
Вітальні листівки налічують все кілька віків. В давнину було заведено висловлювати почуття кохання в музиці, пісні і танці. Коли точно почали писати листівки з зізнаннями в коханні достеменно невідомо.
Однією з перших вважається любовна записка герцога Орлеанського. Він написав її своїй дружині, коли був в ув'язненні. Ця записка і досі зберігається в Британському музеї.
Привітати кохану чи коханого нині можна електронною поштою чи месенджером, відправивши тематичну картинку.