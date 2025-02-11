Красиві привітання з Днем закоханих: валентинки для всіх

Гарні картинки, щоб привітати свою другу половинку у свято 14 лютого

Валентинки на День закоханих / Фото: Pixabay

Вітальні листівки налічують все кілька віків. В давнину було заведено висловлювати почуття кохання в музиці, пісні і танці. Коли точно почали писати листівки з зізнаннями в коханні достеменно невідомо.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Однією з перших вважається любовна записка герцога Орлеанського. Він написав її своїй дружині, коли був в ув'язненні. Ця записка і досі зберігається в Британському музеї.

Привітати кохану чи коханого нині можна електронною поштою чи месенджером, відправивши тематичну картинку.

Картинки на День закоханих / Фото: Pexels

Прикольне вітання вітання з Днем святого Валентина / Фото: Pixabay / garten-gg

Листівки з Днем закоханих / Фото: Pixabay

Вітання з Днем святого Валентина – картинка /Фото: Профспілка працівників освіти і науки України

Привітання з Днем закоханих – листівка / Фото: Pexels