Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех

Красивые картинки, чтобы поздравить свою вторую половинку в праздник 14 февраля

Валентинки на День влюбленных / Фото: Pixabay

Поздравительные открытки насчитывают все несколько веков. В древности было принято выражать чувство любви в музыке, песне и танце. Когда точно начали писать открытки с признаниями в любви точно неизвестно.

Одной из первых считается любовная записка герцога Орлеанского. Он написал ее своей жене, когда был в тюрьме. Эта записка до сих пор хранится в Британском музее.

Поздравить любимого или любимого сейчас можно по электронной почте или мессенджеру, отправив тематическую картинку.

Картинки на День влюбленных / Фото: Pexels

Прикольное поздравление с Днем святого Валентина / Фото: Pixabay / garten-gg

Открытки с Днем влюбленных / Фото: Pixabay

Поздравление с Днем святого Валентина – картинка /Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Поздравления с Днем влюбленных – открытка / Фото: Pexels