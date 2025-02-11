Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Валентинки на День влюбленных / Фото: Pixabay

Поздравительные открытки насчитывают все несколько веков. В древности было принято выражать чувство любви в музыке, песне и танце. Когда точно начали писать открытки с признаниями в любви точно неизвестно.

Одной из первых считается любовная записка герцога Орлеанского. Он написал ее своей жене, когда был в тюрьме. Эта записка до сих пор хранится в Британском музее.

Поздравить любимого или любимого сейчас можно по электронной почте или мессенджеру, отправив тематическую картинку.

Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Картинки на День влюбленных / Фото: Pexels
Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Прикольное поздравление с Днем святого Валентина / Фото: Pixabay / garten-gg
Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Открытки с Днем влюбленных / Фото: Pixabay
Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Поздравление с Днем святого Валентина – картинка /Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины
Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Поздравления с Днем влюбленных – открытка / Фото: Pexels
Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Картинка с Днем святого Валентина / Фото: Pixabay
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