Красивые поздравления с Днем влюбленных: валентинки для всех
Поздравительные открытки насчитывают все несколько веков. В древности было принято выражать чувство любви в музыке, песне и танце. Когда точно начали писать открытки с признаниями в любви точно неизвестно.
Одной из первых считается любовная записка герцога Орлеанского. Он написал ее своей жене, когда был в тюрьме. Эта записка до сих пор хранится в Британском музее.
Поздравить любимого или любимого сейчас можно по электронной почте или мессенджеру, отправив тематическую картинку.