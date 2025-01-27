Чому день святого Валентина не визнає церква: історія свята

Чи варто українцям святкувати День закоханих та чому церква ставиться до нього критично

Чи святкувати день святого Валентина в Україні / Фото: depositphotos

Історія дня святого Валентина

Історія дня святого Валентина бере початок з III століття нашої ери, у часи розквіту Римської імперії. За поширеною легендою, Валентин був християнським священником, який таємно вінчав закоханих, всупереч указам імператора Клавдія II, що забороняв шлюби для солдатів. У 269 році Валентин був страчений. Згодом його оголосили святим, а день його мучеництва – 14 лютого – став символом любові й вірності.

Однак свято має й іншу, язичницьку і більш доказову передісторію.

У Римі в середині лютого святкували Луперкалії – триденний фестиваль родючості. Основними подіями святкувань були жертвоприношення та масові оргії.

Перші християни ставилися до Луперкалій вкрай негативно. Після легалізації християнської віри римська церква неодноразово робила спроби викорінити Луперкалії, які культивували розбещення. Саме тому у 496 році відбулась перша спроба викорінення язичницького свята руками папи Геласія Ⅰ. День нестримної пристрасті він запропонував замінити на день християнської любові.

День святого Валентина 2025 / Фото: wikipedia

День закоханих і святий Валентин: що каже церква

Хоча день святого Валентина асоціюється з християнським святим, церква не визнає це свято офіційно. У православній традиції Валентин не згадується серед канонічних святих. Католицька ж церква в 1969 році виключила Валентина з літургійного календаря через недостатність перевіреної інформації про його життя.

За церковним поясненням, святкування 14 лютого більше має світський і комерційний характер. До того ж його початки, пов'язані з язичницькими Луперкаліями, суперечать принципам християнства.

Луперкалії святкувались під час Новорічного фестивалю, присвяченого богині кохання Юноні Нестримній. Луперкалії, як вважалося, започаткували засновники Риму – Ромул і Рем. У цей час пастухи починали парувати худобу, у якої, як годилось у ті часи, був свій покровитель Фавн – древньоіталійський бог плодючості, основною рисою якого була сексуальна одержимість і розпущеність.

Християнська церква утримується від підтримки цього дня саме тому, що не має жодного відношення до язичницьких звичаїв.

Чи святкувати день святого Валентина в Україні

День закоханих щороку набуває більшої популярності в Україні, особливо серед молоді. Багато людей вважають його гарною нагодою висловити кохання. Проте ставлення до свята залишається неоднозначним.

Дата не тільки не має ніякого відношення до християн, а навіть до української чи слов’янської культури загалом. Свято тече в крові західного європейського суспільства і до нас потрапило зовсім нещодавно, але з тим не проходить безслідно для наших гаманців.

Щороку фіксуються космічні суми, які люди витрачають на троянди, солодощі та м’які іграшки, що не несуть жодного смислового навантаження.

Чи святкувати день святого Валентина / Фото: freepik

У православній традиції існує День сім'ї, любові та вірності, присвячений святим Петру і Февронії. Ця альтернатива святкуванню дня закоханих більше відповідає канонічним принципам церкви.

Вирішувати, чи святкувати день святого Валентина, – приватна справа кожного. Головне – пам’ятати, що любов і турбота важливі щодня, а не лише 14 лютого, адже любов завжди буде важливішою за будь-які календарні дати.