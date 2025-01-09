Когда в Украине День студента 2025: правильная дата

Когда празднуем День студента в Украине 2025

День студента в Украине / Фото: Pixabay / Sanjiang

День студента – молодежный праздник для всех, кто учится в университетах, институтах и колледжах. Среди студентов праздник популярен и ожидаем, что и не удивительно. Когда праздновать День студента украинским студентам в 2025 году?

Правильная дата Дня студента в Украине 2025

День студента в Украине отмечается 17 ноября. Дата была установлена в 1999 году специальным указом президента Украины.

Следует отметить, что иногда ошибочно считается Днем студента 25 января. Но это исключительно российский День студента, который установлен в Татьянин день в Российской империи по церковному календарю и имеет свою историю.

В Украине День студента – отдельный праздник в честь студенчества. День Татьяны по действующему в Украине церковному календарю отмечается 12 января.

История Дня студента

Международный день студентов отмечается большинством стран во всем мире. Установлен он 17 ноября на Всемирном конгрессе студентов. Дата выбрана в память участников трагических событий Второй мировой войны.

В 1939 году в оккупированной немцами Чехословакии студенты Праги вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования их государства – 28 октября. Немецкие оккупанты жестоко разогнали студентов, ранив одного из парней. Ян Оплетал скончался от огнестрельного ранения 11 ноября.

Юношу похоронили 15 ноября, а его похороны переросли в масштабные акции протеста по всему городу. 17 ноября утром немецкие солдаты оцепили студенческие общежития и арестовали около 1200 студентов. Девять были убиты фашистами в застенках пражской тюрьмы. А университеты Чехословакии были закрыты до конца войны.

В память об этих трагических событиях был в 1946 году установлен Международный день студентов как знак уважения молодых людей, пострадавших от немецкой оккупации. Мероприятие поддержали многие страны, Украина присоединилась в 1999 году.

Как празднуют День студента в Украине

У каждого учебного заведения есть свои традиции празднования Дня студента. Часто в университетах проходят праздничные концерты. Молодежь устраивает вечеринки к празднику.

Среди праздничных традиций есть и более интересные: например, студенты Киево-Могилянской академии моют памятник Григорию Сковороде, это считается хорошим знаком и принесет успех на сессии. Такая традиция поддерживается уже многие годы, участие принимает и президент академии. Он первым умывает монумент, а за ним уже идут студенты.