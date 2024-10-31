Церковный календарь на 2025 год с праздниками: даты больших праздников
В церковном календаре христиан важнейшими считают двунадесятые праздники. Их всего 12. Среди них переходные, дата которых определяется каждый год. А также непереходные, имеющие фиксированную дату на каждый год. Двенадцать самых больших праздников установлены в честь Иисуса Христа и Божьей Матери.
Годовой круг богослужений строится вокруг праздника Пасхи, а богослужебный церковный год начинается 1 сентября, в праздник церковного Новолетия. Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, который используется в 10 из 16 автокефальных церквей. В этот календарь перешла и Украинская греко-католическая церковь.
Пасха – самый большой праздник христиан. Она в двунадесятые праздники не входит, поскольку считается "праздником из праздников и торжеством из торжеств".
Когда Пасха 2025
Дата Пасхи определяется каждый год. В 2025 году Воскресение Христово будем праздновать 20 апреля. Это особый случай, когда и католики, и православные будут праздновать Пасху вместе в один день.
Непереходные церковные праздники в 2025 году
К ним относятся праздники, которые всегда имеют определенную дату и отмечаются в один и тот же день.
- Богоявление или Крещение Господне – 6 января
- Сретение Господне – 2 февраля
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта
- Преображение Господне – 6 августа
- Успение Богородицы – 15 августа
- Рождество Богородицы – 8 сентября
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября
- Рождество Христово – 25 декабря
Переходные христианские праздники
Праздники в христианских традициях, имеющих каждый год новую дату называются переходными. Они зависят от даты, на которую выпадает Пасха, и рассчитываются в соответствии с Пасхалией.
- Вход Господень в Иерусалим, в народе Вербное Воскресенье – 13 апреля
- Вознесение Господне – 29 мая
- День святой Троицы, Пятидесятница или Зеленые праздники – 8 июня
Другие большие церковные праздники на 2025 год
В христианской традиции есть и другие большие праздники. Они не принадлежат к двунадесятым праздникам, но почитаются церковью. К тому же они имеют дохристианские корни и занимают свое место в народных традициях украинцев.
- Святителя Василия Великого, Обрезание Господне – 1 января
- Рождество Иоанна Крестителя – 24 июня
- Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла – 29 июня
- Усекновение главы Иоана Предтечи – 29 августа
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября