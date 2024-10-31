Церковный календарь на 2025 год с праздниками: даты больших праздников
Фото: depositphotos.com
Содержание:
  1. Когда Пасха 2025
  2. Непереходные церковные праздники в 2025 году
  3. Переходные христианские праздники
  4. Другие большие церковные праздники на 2025 год

В церковном календаре христиан важнейшими считают двунадесятые праздники. Их всего 12. Среди них переходные, дата которых определяется каждый год. А также непереходные, имеющие фиксированную дату на каждый год. Двенадцать самых больших праздников установлены в честь Иисуса Христа и Божьей Матери.

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Годовой круг богослужений строится вокруг праздника Пасхи, а богослужебный церковный год начинается 1 сентября, в праздник церковного Новолетия. Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, который используется в 10 из 16 автокефальных церквей. В этот календарь перешла и Украинская греко-католическая церковь.

Пасха – самый большой праздник христиан. Она в двунадесятые праздники не входит, поскольку считается "праздником из праздников и торжеством из торжеств".

Когда Пасха 2025

Дата Пасхи определяется каждый год. В 2025 году Воскресение Христово будем праздновать 20 апреля. Это особый случай, когда и католики, и православные будут праздновать Пасху вместе в один день.

Непереходные церковные праздники в 2025 году

К ним относятся праздники, которые всегда имеют определенную дату и отмечаются в один и тот же день. 

  • Богоявление или Крещение Господне – 6 января
  • Сретение Господне – 2 февраля
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта
  • Преображение Господне – 6 августа
  • Успение Богородицы – 15 августа
  • Рождество Богородицы – 8 сентября
  • Воздвижение Креста Господня – 14 сентября
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября
  • Рождество Христово – 25 декабря

Переходные христианские праздники

Праздники в христианских традициях, имеющих каждый год новую дату называются переходными. Они зависят от даты, на которую выпадает Пасха, и рассчитываются в соответствии с Пасхалией.

  • Вход Господень в Иерусалим, в народе Вербное Воскресенье – 13 апреля
  • Вознесение Господне – 29 мая
  • День святой Троицы, Пятидесятница или Зеленые праздники – 8 июня
Календарь церковных праздников на 2025 год (Инфографика – Дарья Дмитренко / LIGA.net)
Календарь церковных праздников на 2025 год (Инфографика – Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Другие большие церковные праздники на 2025 год

В христианской традиции есть и другие большие праздники. Они не принадлежат к двунадесятым праздникам, но почитаются церковью. К тому же они имеют дохристианские корни и занимают свое место в народных традициях украинцев.

  • Святителя Василия Великого, Обрезание Господне – 1 января
  • Рождество Иоанна Крестителя – 24 июня
  • Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла – 29 июня
  • Усекновение главы Иоана Предтечи – 29 августа
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября
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