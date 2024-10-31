Церковный календарь на 2025 год с праздниками: даты больших праздников

Какие даты больших церковных праздников в 2025 году – календарь на весь год

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В церковном календаре христиан важнейшими считают двунадесятые праздники. Их всего 12. Среди них переходные, дата которых определяется каждый год. А также непереходные, имеющие фиксированную дату на каждый год. Двенадцать самых больших праздников установлены в честь Иисуса Христа и Божьей Матери.

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Годовой круг богослужений строится вокруг праздника Пасхи, а богослужебный церковный год начинается 1 сентября, в праздник церковного Новолетия. Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, который используется в 10 из 16 автокефальных церквей. В этот календарь перешла и Украинская греко-католическая церковь.

Пасха – самый большой праздник христиан. Она в двунадесятые праздники не входит, поскольку считается "праздником из праздников и торжеством из торжеств".

Когда Пасха 2025

Дата Пасхи определяется каждый год. В 2025 году Воскресение Христово будем праздновать 20 апреля. Это особый случай, когда и католики, и православные будут праздновать Пасху вместе в один день.

Непереходные церковные праздники в 2025 году

К ним относятся праздники, которые всегда имеют определенную дату и отмечаются в один и тот же день.

Богоявление или Крещение Господне – 6 января

Сретение Господне – 2 февраля

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта

Преображение Господне – 6 августа

Успение Богородицы – 15 августа

Рождество Богородицы – 8 сентября

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября

Рождество Христово – 25 декабря

Переходные христианские праздники

Праздники в христианских традициях, имеющих каждый год новую дату называются переходными. Они зависят от даты, на которую выпадает Пасха, и рассчитываются в соответствии с Пасхалией.

Вход Господень в Иерусалим, в народе Вербное Воскресенье – 13 апреля

Вознесение Господне – 29 мая

День святой Троицы, Пятидесятница или Зеленые праздники – 8 июня

Календарь церковных праздников на 2025 год (Инфографика – Дарья Дмитренко / LIGA.net)

Другие большие церковные праздники на 2025 год

В христианской традиции есть и другие большие праздники. Они не принадлежат к двунадесятым праздникам, но почитаются церковью. К тому же они имеют дохристианские корни и занимают свое место в народных традициях украинцев.