Церковний календар на 2025 рік зі святами: дати великих свят
Фото: depositphotos.com
Зміст:
  1. Коли Великдень 2025
  2. Неперехідні церковні свята у 2025 році
  3. Перехідні церковні свята
  4. Інші великі церковні свята на 2025 рік

У церковному календарі християн найважливішими вважають дванадесяті свята. Їх усього 12. Серед них є перехідні, дата яких визначається кожного року. А також неперехідні, ті, що мають фіксовану дату на кожен рік. Дванадцять найбільших свят встановлені на честь Ісуса Христа і Божої Матері.

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Річне коло богослужінь будується навколо свята Пасхи, а богослужбовий церковний рік починається 1 вересня, на свято церковного Новоліття. Православна церква України у 2023 році перейшла на новоюліанський церковний календар, що використовується в 10 з 16 автокефальних церков. На цей календар перейшла й Українська греко-католицька церква.

Великдень – найбільше свято християн. Воно до дванадесятих свят не входить, оскільки вважається "святом свят і торжеством торжеств".

Коли Великдень 2025

Дата Великодня визначається кожного року. У 2025 році Воскресіння Христове святкуватимемо 20 квітня. Це особливий випадок, коли і католики, і православні святкуватимуть Пасху разом в один день.

Неперехідні церковні свята у 2025 році

До них належать свята, що завжди мають визначену дату і відзначаються в один і той самий день. 

  • Богоявлення або Хрещення Господнє – 6 січня
  • Стрітення Господнє – 2 лютого
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня
  • Преображення Господнє – 6 серпня
  • Успіння Богородиці – 15 серпня
  • Різдво Богородиці – 8 вересня
  • Воздвиження Господнього Хреста – 14 вересня
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада
  • Різдво Христове – 25 грудня

Перехідні церковні свята

Свята у християнських традиціях, що мають кожного року нову дату, називаються перехідними. Вони залежать від дати, на яку випадає Великдень, і вираховуються відповідно до Пасхалії. 

  • Вхід Господній в Єрусалим, в народі Вербна Неділя – 13 квітня
  • Вознесіння Господнє – 29 травня
  • День святої Трійці, П'ятдесятниця або Зелені свята – 8 червня
Календар церковних свят на 2025 рік (Інфографіка Дарина Дмитренко / LIGA.net)
Календар церковних свят на 2025 рік (Інфографіка Дарина Дмитренко / LIGA.net)

Інші великі церковні свята на 2025 рік

У християнській традиції є й інші великі свята. Вони не належать до дванадесятих свят, але шануються церквою. До того ж вони мають дохристиянське коріння, і займають вагоме місце у народних традиціях українців.

  • Спомин Святителя Василя Великого, Обрізання Господнє – 1 січня
  • Різдво Іоана Хрестителя – 24 червня
  • Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла – 29 червня
  • Усікновення глави Іоана Предтечі – 29 серпня
  • Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня
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