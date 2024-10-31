Церковний календар на 2025 рік зі святами: дати великих свят
У церковному календарі християн найважливішими вважають дванадесяті свята. Їх усього 12. Серед них є перехідні, дата яких визначається кожного року. А також неперехідні, ті, що мають фіксовану дату на кожен рік. Дванадцять найбільших свят встановлені на честь Ісуса Христа і Божої Матері.
Річне коло богослужінь будується навколо свята Пасхи, а богослужбовий церковний рік починається 1 вересня, на свято церковного Новоліття. Православна церква України у 2023 році перейшла на новоюліанський церковний календар, що використовується в 10 з 16 автокефальних церков. На цей календар перейшла й Українська греко-католицька церква.
Великдень – найбільше свято християн. Воно до дванадесятих свят не входить, оскільки вважається "святом свят і торжеством торжеств".
Коли Великдень 2025
Дата Великодня визначається кожного року. У 2025 році Воскресіння Христове святкуватимемо 20 квітня. Це особливий випадок, коли і католики, і православні святкуватимуть Пасху разом в один день.
Неперехідні церковні свята у 2025 році
До них належать свята, що завжди мають визначену дату і відзначаються в один і той самий день.
- Богоявлення або Хрещення Господнє – 6 січня
- Стрітення Господнє – 2 лютого
- Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня
- Преображення Господнє – 6 серпня
- Успіння Богородиці – 15 серпня
- Різдво Богородиці – 8 вересня
- Воздвиження Господнього Хреста – 14 вересня
- Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада
- Різдво Христове – 25 грудня
Перехідні церковні свята
Свята у християнських традиціях, що мають кожного року нову дату, називаються перехідними. Вони залежать від дати, на яку випадає Великдень, і вираховуються відповідно до Пасхалії.
- Вхід Господній в Єрусалим, в народі Вербна Неділя – 13 квітня
- Вознесіння Господнє – 29 травня
- День святої Трійці, П'ятдесятниця або Зелені свята – 8 червня
Інші великі церковні свята на 2025 рік
У християнській традиції є й інші великі свята. Вони не належать до дванадесятих свят, але шануються церквою. До того ж вони мають дохристиянське коріння, і займають вагоме місце у народних традиціях українців.
- Спомин Святителя Василя Великого, Обрізання Господнє – 1 січня
- Різдво Іоана Хрестителя – 24 червня
- Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла – 29 червня
- Усікновення глави Іоана Предтечі – 29 серпня
- Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня