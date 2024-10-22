Різдво Христове 2024: дата за новим стилем цього року та головні традиції святкування українців

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Коли Різдво Христове 2024: нова дата

Різдво в Україні у 2024 році відзначається 25 грудня. Святий вечір зустрічають напередодні 24 грудня. Ця дата встановлена не так давно, раніше Різдво святкували 7 січня. Різниця в датах обумовлена різницею у 13 днів між юліанським та григоріанським календарем.

Чому Різдво треба святкувати 25 грудня

Точна дата народження Ісуса Христа достеменно залишається невідомою. Але свято має і коріння народних обрядів. Зимове сонцестояння завжди випадає на 21-22 грудня. А з 25 грудня день потроху збільшується і сонце на небі тримається довше.

25 грудня за народними традиціями було народженням Нового Сонця. Під час зміни календаря у різних частинах світу, коли відбувся перехід від григоріанського до юліанського, утворилася різниця у 13 днів: за одним календарем Різдво відзначали 25 грудня, а за іншим – 7 січня. Це був один день, різні дати саме в різних частинах світу – через облік днів.

Як зазначає Петро Кралюк, філософ, письменник, голова Вченої ради Національного університету Острозька академія, питання церковного календаря не стосується церковної догматики. Тому, "якщо ми орієнтуємося на близький до григоріанського новоюліанський календар, як це зробила більшість православних церков, отже ми культурно зорієнтовані на Захід".

Як святкують Різдво в Україні: головні традиції

Основними релігійними компонентами святкування Різдва Христового є молитва, сповідання та дотримування посту перед святом. Віряни йдуть до храму на святкову Божественну літургію Василя Великого – богослужіння особливої урочистості, яке відбувається лише 10 разів на рік.

За церковними канонами богослужіння відбувається всю ніч перед Різдвом, вважається, що воно має особливе сакральне значення. В литійній стихірі співають: "Небо і земля нині з’єдналися, коли Христос народився", що підкреслює величність свята Різдва Христового.

Але існують також і народні традиції свята. В Україні міцно переплелися слов’янські традиції з дохристиянських часів з релігійним святкуванням народження Сина Божого.

Родинне свято. В українській традиції Різдво – свято єднання родини. Часто всі родичі з’їжджаються у батьківській дім, десь у селі, і зустрічають Різдво усією родиною. Святвечір, або Святий вечір. Особливого значення має вечеря перед святом. За традицією – це мають бути 12 пісних страв. Вечір заведено проводити в приємній атмосфері. Колядки – один з важливих етнічних елементів святкування Різдва. Це різдвяні пісні, що співають напередодні свята й аж до Водохреща. До цього ретельно готувалися, вивчали колядки. Особливо полюбляють цю частину свята діти, адже за колядування можуть отримати частування. Різдвяна кутя – українська традиційна святкова страва. Кожна господиня дбає про смачну кутю до вечері. Страва пісна, без неї не обходиться жоден стіл у Святий вечір. Вертеп. Український вертеп заслуговує особливої уваги. Адже це суто українська традиція влаштовувати невеличкий театр до Христового Народження.

Вечеря у Святвечір традиційно розпочинається після появи першої зірки на небі.

Що категорично заборонено робити на Різдво

Різдво – одне з найбільших свят у році, входить до списку дванадесятих свят. Саме тому слід дотримуватися заборон на дванадесяті свята. Не можна грішити у цей день, бо обов’язково буде кара. Заборонено займатися важкою працею, прибирати в домі, прати. У Святий вечір слід дотримуватися посту, тож не можна їсти м’ясні страви. На Різдво Пилипівський піст уже закінчився, можна їсти різноманітну їжу. Чоловікам суворо заборонено у цей день полювати. Також не радять проводити свято на самоті.

Нагадаємо, якими рецептами до Різдва поділились відомі українські ресторатори.