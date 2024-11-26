Колядки 2024-2025. Історія та тексти старовинних українських колядок на Різдво

Традиції на Різдво 2024-2025, коли колядують / Фото: Depositphotos

Що таке колядки і як з'явилася традиція колядувати

Що таке колядки і звідки вони походять – питання, яке досліджувало багато науковців, але досі немає єдиної думки. Деякі дослідники припускають, що колядки походять від слова Calenda з латинської мови, воно означає свято Нового року. Український письменник Юрій Федькович писав, що Лада символізує божество Сонця перших слов'ян. Слово "коляда" походить від "Ко-Лада" – тобто річний цикл Сонця. Таким чином колядки пов'язані з початком астрономічного року.

Етнографи зазначають, що традиції святкування Різдва Христового повністю відповідають традиціям святкування Нового року слов’янськими народами. "Коляда – богиня неба, мати Сонця, дружина Дажбога – головного бога в українців" – розповідає Любов Сердунич у своїй книзі "Із народної криниці". Слово "коло" означало сонце". Саме тому свято Коляди пов'язане із культом Сонця.

Церква не змогла побороти язичницькі традиції святкування Нового року, тому вимушена була підпорядкувати даті Різдва. Так і переплелися Різдво та колядки. Наші предки вірили, що богиня Коляда народила сина – Сонце. І колядки славили його. Християнські вчення замінили матір Коляду на Марію, а Сонце на Сина Божого Ісуса. Знавці народних традицій стверджують, що колядки співали так: "Рік новий народився". А потім слова були змінені на – "Син Божий народився". Але обрядовість свята збереглася і несе його народний характер вже тисячоліттями, лише з домішуванням ознак християнства.

Колядки на Різдво в Україні / Фото: Depositphotos

Чим відрізняються колядки від щедрівок

Колядки – традиційні народні різдвяні пісні. Вони супроводжують всі різдвяні свята: від Варвари до Водохреща. Традиційно виконуються на Різдво Христове та Святий вечір, коли діти та дорослі ходять з вертепом від хати до хати. Колядки прославляють народження Ісуса, Сонця, настання Нового року, оспівують надію на порятунок світу.

Іван Франко поділяв колядки на три групи. Старші колядки розповідають про створення світу уявленнями дохристиянської міфології. Пізніші колядки містять у собі згадки про князів та їх дружини, а колядки побутового характеру описують хліборобське життя.

Ще один вид колядок з'явився відносно нещодавно і містить суспільно-політичну тематику, а саме "Сумний Святий вечір". У цій пісні йдеться про сумне свято Різдва без чоловіка, який на війні. Зараз створюються нові колядки патріотичного змісту, наприклад, пісня Олега Вітвіцького "Там во Бахмуті. Колядка для ЗСУ".

На відміну від колядок, щедрівки співають лише на Маланки у Щедрий вечір. Разом з щедрівками обігрують обряд водіння кози. Щедрівки співають на прославляння господарів дому та закликання їм добробуту.

Найкращі українські колядки на Різдво: тексти

За часів радянської влади колядки знищувалися як елемент української народної культури. Зберегли ці старовинні тексти збірники, що видавали українці в еміграції. LIGA.net ділиться добіркою автентичних колядок.

Ой як ще не було ні Землі, ні Неба

Ця колядка унікальна не тільки тим, що належить до найдавніших космогонічних колядок, а й тим, що зберігся запис її виконання з перших уст. Один з варіантів цієї колядки записаний етномузикологом Ганною Коропніченко у 1994 році у селі Грузьке Макарівського району Київської області. В основі пісні – український міф про створення світу. Згадки про цю композицію датуються 770-ми роками, ще до Хрещення Русі.

Ой як ще не було ні Землі, ні Неба,

А що тільки було та Синєє Море,

А посеред Моря — Зелений Явір.

На Явороньку — три Синії Птаxи,

Три Синії Птахи та Радоньку радять.

Та Радоньку радять, як Світ засновати.

Та й пірнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Жовтий Красен-Камінь.

Стало з того каменю та Яснеє Сонце.

Та й пірнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Злоту Павутинку.

Стала з Павутинки Ясна Твердь Небесна.

Ще пірнули Птахи у Світа Глибини,

Та й винесли Птахи Синій Срібен-Камінь.

Став з того Каменю Блідесенький Місяць.

Ще пірнули Птахи у Світа Глибини,

Та й винесли Птахи Золотий Пісочок.

Стали із Пісочку Дрібнії Звіздочки.

Ще пірнули Птахи у Світа Глибини,

Та й винесли Птахи та Темного Мулу.

Стала з того Мулу Чорная Землиця,

Та й зросли на Землі Жито і Пшениця,

Жито і Пшениця і всяка Пашниця!

Вперше варіант колядки "Ізпрежди віка" зазвучав з музичним супроводом як результат співпраці музичного продюсера Роланда Орбана та Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії ім. М. Скорика.

Нині Рождество Божого Дитяти

Текст колядки "Нині Рождество Божого Дитяти" міститься у збірнику Михайла Максимовича "Новий український колядник", виданому в Нью-Йорку 1973 року.

Нині Рождество Божого Дитяти,

Браття Вкраїнці йдуть його витати.

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує,

Бойко легко танцює,

Полтавець плясає,

Гуцул тримбітає,

Тра-ра, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра!

Чути довкола любі жарти й сміхи,

Ісус маленький в ручки б’є з утіхи.

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує,

Бойко легко танцює,

Полтавець плясає,

Гуцул тримбітає,

Тра-ра, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра!

Грають, співають українські села,

Щоб та дитина була весела:

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Щоб те дитятко щиро нас любило,

Ми його нині забавимо мило:

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Бо ця Дитина – то вам Бог правдивий,

Кого полюбить, той буде щасливий

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Маленький Христе, бався разом з нами,

Із Іваськами та й з Михаськами!

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Любий Ісусе, мило нам всміхнися,

В кожній потребі за нас заступися!

Тут Лемки співають,

Подоляки іграють,

Волиняк щось міркує……

Упорядник збірника зазначає, що колядка співається на мотив "Бог ся рождає". Ділимось виконанням цієї різдвяної пісні камерним хором "Осанна"у храмі Святого Лазаря у Львові. Відео записано у 1999 році.

Ой на Вкраїні зорі засвітили

У тому ж збірнику Максимовича є колядка "Ой на Вкраїні зорі засвітили", яка співається на мотив "Небо і земля".

Ой, на Вкраїні зорі засвітили,

Як з Вифлеєму новину звістили:

Христос родився, Бог воплотився,

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

А найсвятійша Зоря із Востока,

З нею співає Вкраїна широка:

Христос родився, Бог воплотився

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

Дніпро збудився забув зиму люту

Подав новину до бистрого Пруту:

Христос родився, Бог воплотився

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

А Прут бистренький Дністер закликав,

В далеку Волинь ту вість посилає:

Христос родився, Бог воплотився, (2)

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

І звеселіла вкраїнська землиця,

Що їй звістила небесна зірниця:

Христос родився, Бог воплотився,

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу,

Зітре главу Він Іроду!

І ми, братове, зрадіймо новині,

В добрій надії заспіваймо нині:

Христос родився, Бог воплотився,

Бог Правди й Любови, здійме всі окови,

Зішле свободу нашому народу.

Зітре главу Він Іроду!

Колядка "Небо і земля" у виконанні хора Григорія Верьовки.

Ой, лелія, лелія

Колядка "Ой, лелія!" зі збірника "Колядник з нотами на два голоси", виданого у Канаді в м. Вінніпег у 1980 році. Упорядник збірника – отець Володимир Слюзар.

Ой, лелія, лелія,

Породила в Вифлиємі Діва Марія

Ой, лелія, лелія!

Ой, є в Церкві фіраночки, добрі будуть пеленочки, для Сина мого.

Ой, лелія, лелія!

Де скупає Христа-Сина Діва Марія?

Ой, лелія, лелія!

Ой, є вода у Йордані, добре буде там купання для Сина мого.

Ой, лелія, лелія!

Ой, не мала пеленочок Діва Марія.

Ой, лелія, лелія!

Ой, є в Церкві фіраночки, добрі будуть пеленочки для Сина мого.

Виконанням колядки поділилася співачка Vivienne Mort. Відео записане у 1996 році в Костелі Святого Миколая.

Вселенная веселися

Колядка "Вселенная веселися" – з того ж збірника "Колядник з нотами на два голоси".

Вселенная веселися,

Бог від Діви народився:

У вертепі між бидляти,

Там Христови поклін дати

Три царі приходять.

Ладан миро й злото в дарі

Принесли Йому три царі

Народженому Цареві,

Всего світа Господеві

Віддали в покорі.

Ти, Йосифе, не смутися,

Це Спаситель народився,

Радість Він тобі приносить,

І спасіння всім голосить,

Від нині до віка.

Пастирям уподобімся,

Родженому поклонімся,

Щоб дозволив мирно жити,

Смуток в радість замінити,

Віруючим у Нього.

Цю колядку співає вокальна група "Чорнобривці" Львівського мистецького центру "Веселі Черевички".

Ой дивнеє народженнє

Колядка "Ой дивнеє народженнє" входить до збірника "Українські колядки", виданого Союзом Визволення України у Відні в 1916 році.

Ой дивнеє нарожденнє Божого Сина:

Породила Суса Христа Діва Марія,

Породивши і сповивши, лягла спочивать, –

Зіслав Господь три янголи Христа доглядать.

Ой співали три янголи, з неба летючи,

В ясну зорю оповивши, Христа несучи:

"Не жахайся, Божа Мати! Це янгольський глас!

"Приймай Дитя рожденнеє на руки при нас".

А янголи Божим духом ріки розлили,

Що ік Різдву Христовому сади зацвіли.

Ой зацвіло всяке древо й усякі цвіти, –

Здивувались старі люде, ще й малі діти.

Співає колядку львівський хор "Етерія" в Парижі.

Колядуймо українською, відроджуймо народні традиції!