Коли колядують, щедрують та посівають: нові дати цього року

На які свята колядувати, щедрувати та посівати – дати у 2024-2025 році

Різдвяні свята в Україні, фото: Depositphotos

Коли ходять колядувати: дата

Колядки – традиційні різдвяні пісні в Україні. Зазвичай колядувати ходять у Різдвяний Святвечір. За новим ухваленим в Україні церковним календарем Різдво Христове святкують 25 грудня. Отже, колядувати слід ввечері 24 грудня. Також колядки співають і у саме Різдво. Раніше, за старим юліанським календарем, Святвечір припадав на 6 січня, а Різдво – на 7 січня. Тоді відповідно і ходили колядувати.

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Колядки походять ще з дохристиянських часів. Це обрядові пісні слов’янських народів, що завжди супроводжували зимовий цикл святкувань. Згодом колядки набули більш релігійного значення, в них прославляли народження Ісуса. В минулому столітті почали з'являтися колядки патріотичного змісту. Усі ці види колядок є одним із найважливіших елементів святкування Різдва Христового в Україні.

Колядки в Україні, фото: Depositphotos

Коли щедрують за новим календарем

Щедрий вечір за новим, новоюліанським, календарем святкується 31 грудня. Раніше, за старим юліанським календарем, свято припадало на 13 січня. За часів радянського союзу свято отримало назву "Старий Новий рік".

За народними ж традиціями Щедрий вечір – свято, що закликає добробут, багатство та багатий урожай, супроводжується веселими молодіжними гуляннями. Увечері 31 грудня вулицями українських сіл та міст ходить Маланка – молодь розважає сусідів невеличким театром та співанням пісень-щедрівок.

Традиційно щедрівки містять добрі й щедрі побажання для господарів, їх рідних та близьких. Самі щедрівки мають повторювальний характер у музиці та словах. Часто щедрівки співалися як імпровізація: зачинатель заводив пісню, а хор повторював за ним.

Щедрівки в Україні, фото: Depositphotos

Коли посівають у 2024-2025 році

Посівати заведено вранці 1 січня, на свято Василія Великого, Новий рік. За юліанським календарем посівають 14 січня.

Ця традиція також має язичницьке коріння, і як більшість народних свят пов’язана з природою та урожаєм. Обряд посівання є закликанням гарного врожаю та багатства для господарів. Оскільки наші предки дуже залежали від зміни пори року та врожаю, і сільськогосподарська праця була основною діяльністю. Тому і світогляд та вірування головним чином зосереджувалися на цій тематиці.

Засівати на Новий рік заведено тільки хлопцям. Тому вдосвіта першого січня юнаки оббігали сусідів та родичів і посипали їх домівки зернами пшениці, промовляючи гарні побажання та привітання. Господарі пригощали дітей смаколиками та солодощами.