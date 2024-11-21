Когда колядуют, щедруют и посевают: новые даты в этом году

На какие праздники колядовать, щедровать и посевать – даты в 2024-2025 году

Рождественские праздники в Украине, фото: Depositphotos

Когда ходят колядовать: дата

Колядки – традиционные рождественские песни в Украине. Колядовать ходят в Рождественский Сочельник. По новому принятому в Украине церковному календарю Рождество отмечают 25 декабря. Колядовать следует вечером 24 декабря. Также колядки поют и на само Рождество. Ранее, по старому юлианскому календарю, сочельник приходился на 6 января, а Рождество – на 7 января. Тогда соответственно и ходили колядовать.

Колядки происходят еще с дохристианских времен. Это обрядовые песни славянских народов, всегда сопровождавшие зимний цикл празднований. Впоследствии колядки обрели более религиозное значение, в них прославляли рождение Иисуса. В прошлом веке начали появляться колядки патриотического содержания. Все эти виды колядок – один из важнейших элементов празднования Рождества Христова в Украине.

Колядки в Украине, фото: Depositphotos

Когда щедруют по новому календарю

Щедрый вечер по новому, новоюлианскому, календарю празднуется 31 декабря. Ранее, по старому юлианскому календарю, праздник приходился на 13 января. Во времена советского союза праздник получил название "Старый Новый год".

По народным традициям Щедрый вечер – праздник, призывающий благосостояние, богатство и богатый урожай. Вечером 31 декабря по улицам украинских сел и городов ходит Маланка – молодежь развлекает соседей небольшим театром и пением песен-щедровок.

Традиционно щедровки содержат добрые и щедрые пожелания для хозяев, их родных и близких. Сами щедровки носят повторяющийся характер в музыке и словах. Часто щедровки пелись как импровизация: зачинатель заводил песню, а хор повторял за ним.

Щедровки в Украине, фото: Depositphotos

Когда засевают в 2024-2025 году

Засевать принято утром 1 января, на праздник Василия Великого, Новый год. По юлианскому календарю посевают 14 января.

Эта традиция также имеет языческие корни, и как большинство народных праздников связано с природой и урожаем. Обряд посева является призывом к хорошему урожаю и богатству для хозяев. Поскольку наши предки очень зависели от смены времени года и урожая, и сельскохозяйственный труд был основной деятельностью. Потому и мировоззрение и верование главным образом сосредотачивались на этой тематике.

Засевать на Новый год принято только мальчикам. Поэтому на рассвете первого января юноши оббегали соседей и родственников и посыпали их дома зернами пшеницы, произнося хорошие пожелания и поздравления. Хозяева угощали детей вкусностями и сладостями.