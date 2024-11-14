Маланки 2024: дата праздника, что он означает и какие народные традиции украинцев

Новая дата праздника Маланки в 2024 году, а также о каких старинных традициях и обычаях надо знать

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Праздник Маланки 2024 – новая дата

Праздник Маланки по новому церковному календарю, принятому в Украине, отмечается 31 декабря, в канун Нового года. Праздник также называют Щедрый вечер и Щедрая кутья. По юлианскому календарю отмечается 13 января.

Что символизирует Маланка

Праздник Маланки имеет очень давние традиции, которые связаны со славянскими обрядами дохристианских времен. Праздник связывают с богиней плодородия Мокошь, однако в христианской традиции в этот день отмечают день святой Мелании, поэтому название видоизменилось. По преданию, после похищения Маланки злым Змеем ее спас Василий. Поэтому праздник еще называют Василия и Маланки.

Праздник символизирует щедрость, богатство и благодать. Щедрый вечер празднуется после окончания Рождественского поста, поэтому праздничный стол полон разнообразных блюд, особенно мясных, в отличие от постного Сочельника перед Рождеством. В этот день много обрядовых игр, переодеваний и песен.

Позже, с приходом христианства, праздник трансформировали в День святой Мелании Римлянки. Но народные обычаи насчитывали уже сотни лет, поэтому они крепко вплелись в украинскую культуру, и Щедрую кутью празднуют по сей день.

Главные традиции на праздник Маланки

Среди главных народных атрибутов: традиционные блюда, кутья, щедривки и вождение козы – театрализованные сценки, которые разыгрывали дети и молодежь.

Щедрование на Маланки

Щедривки – это календарно-обрядовые песни, которые исполнялись молодежью на Маланки. Они составляют часть украинского фольклора. В Щедрый вечер с первой звездой празднично одетые дети и молодежь собирались группами и ходили от дома к дому, пели веселые песни. Взамен хозяева угощали их конфетами, орешками или давали деньги. Кроме того, щедривники поздравляли хозяев добрыми словами, желали богатства и благодати.

В отличие от традиции колядования, основная идея которого прославление новорожденного Христа, щедрование – это веселые песни с пожеланиями хозяевам дома. Старожилы рассказывают, что щедривки были персонализированными: каждой семье пели другую песню, а также использовали имена хозяев дома.

Обряд вождения козы

Особым элементом празднования Маланки было так называемое вождение козы. Ученые посвятили много этнографических работ исследованию этого обряда, отмечает старший научный сотрудник НЦНК "Музей Ивана Гончара" Полина Гуменюк.

Обряд козы – это рождественская интермедия, театрализованное представление, с такими персонажами, как коза, Маланка и Василий, дед и баба, кот и цыгане. Молодежь специально готовилась к Маланке и создавала традиционные костюмы. Например, для образа козы надевали кожух наизнанку. Костюмы готовились заранее из разных предметов быта, использовали маски животных. Также спектакль сопровождался песнями и шутками.

Почему именно это животное использовали, этнографы и фольклористы до конца не выяснили. Профессор Степан Килимник подчеркивает, что коза считалась символом плодородия земли. В язычестве она была среди почитавшихся символических животных. Другая версия говорит, что коза – символизирует злое начало, черта. Образ нечистой силы очень часто встречается в вертепе. Чаще всего с Маланкой ходили только парни или только девушки, чтобы было как можно смешнее.

Обряд вождения козы несколько схож с театрализованным вертепом, однако вертеп – это воспроизведение рождения Христа и имеет более религиозный характер, в то время как хождение на Маланку – веселое развлечение.

Обычай гадать на Маланку

В народе верят, что на Маланку, как и в новогоднюю ночь, животные могут говорить. В этот день хозяева старались угостить скот вкусной едой.

На Щедрый вечер девушки гадали на судьбу. Публицист Александр Степной описывает обряд с веточкой вишни. На праздник Екатерины ставили в воду веточку вишни и на Маланки наблюдали, распустится ли она. Если да – девушка скоро выйдет замуж.

Хозяева гадали, чтобы узнать, будет ли урожай в следующем году. Старший мужчина в доме в предновогоднюю ночь клал на подоконник лепестки лука и сыпал в них немного соли. Утром смотрели, какой стала соль в лепестке – сухая или мокрая. Таким и будет май – важный месяц для всех земледельцев.

На следующий день после Маланки празднование продолжалось, потому что наступал Новый год и праздник Василия Великого по новоюлианскому стилю (или старый Новый год по юлианскому календарю).

Обряды на Маланки были запрещены во времена Советского Союза. Исследовательница Мария Квитка рассказывает, что за празднование можно было получить ссылку на 10-15 лет. Давние традиции Щедрого вечера больше сохранились в западных областях Украины и в некоторых центральных. В 2023 году праздник Маланки внесли в список нематериального наследия Украины.