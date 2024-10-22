Рождество Христово 2024: дата по новому стилю и главные традиции празднования украинцев

Рождество – один из самых важных праздников в Украине. Рассказываем о главных украинских традициях празднования Рождества Христова

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Когда Рождество Христово 2024: новая дата

Рождество в Украине в 2024 году отмечается 25 декабря. Сочельник встречают накануне 24 декабря. Эта дата установлена недавно, ранее Рождество праздновали 7 января. Разница в датах обусловлена разницей в 13 дней между юлианским и григорианским календарем.

Почему Рождество нужно праздновать 25 декабря

Точная дата рождения Иисуса Христа доподлинно остается неизвестной. Но у праздника есть и корни в народных обрядах. Зимнее солнцестояние всегда выпадает на 21-22 декабря. А с 25 декабря день понемногу увеличивается и солнце на небе держится дольше.

25 декабря по народным традициям было рождением Нового Солнца. При изменении в разных частях света календаря, когда произошел переход от григорианского к юлианскому, возникла разница в 13 дней: по одному календарю Рождество отмечалось 25 декабря, а по другому – 7 января. Это был один день, разные даты в разных частях света – из-за учета дней.

Как отмечает Петр Кралюк, философ, писатель, председатель Ученого совета Национального университета Острожская академия, вопрос церковного календаря не касается церковной догматики. Поэтому "если мы ориентируемся на близкий к григорианскому новоюлианский календарь, как это сделало большинство православных церквей, значит мы культурно ориентированы на Запад".

Как празднуют Рождество в Украине: главные традиции

Основные религиозные компоненты празднования Рождества Христова – молитва, исповедание и соблюдение поста перед праздником. Верующие идут в храм на праздничную Божественную литургию Василия Великого – богослужение особого торжества, которое проходит всего 10 раз в год.

По церковным канонам богослужение проходит всю ночь перед Рождеством, считается, что оно имеет особое сакральное значение. В литийной стихире поют: "Небо и земля ныне соединились, когда Христос родился", что подчеркивает величие праздника Рождества Христова.

Но есть также и народные традиции праздника. В Украине крепко переплелись славянские традиции из дохристианских времен с религиозным празднованием Рождества Сына Божьего.

Семейный праздник. В украинской традиции Рождество – праздник единения семьи. Часто все родственники съезжаются в родительский дом, где-то в селе, и встречают Рождество всей семьей. Сочельник, или Святой вечер. Особое значение имеет ужин перед праздником. По традиции – это должны быть 12 постных блюд. Вечер принято проводить в приятной атмосфере. Колядки – один из важнейших этнических элементов празднования Рождества. Это рождественские песни, которые поют в канун праздника и до Крещения Господня. К этому заранее готовились, изучали колядки. Особенно любят эту часть праздника дети, ведь за колядку могут получить угощение. Рождественская кутья – украинское традиционное праздничное блюдо. Каждая хозяйка заботится о вкусной куте к ужину. Блюдо постное, без него не обходится ни один стол в Святой вечер. Вертеп. Украинский вертеп заслуживает особого внимания. Ведь это сугубо украинская традиция устраивать небольшой театр к Рождеству Христову.

Ужин в Сочельник традиционно начинается после появления первой звезды на небе.

Что категорически запрещено делать на Рождество

Рождество – один из самых больших праздников в году. Именно поэтому следует соблюдать запреты на двунадесятые праздники. Нельзя грешить в этот день, потому что обязательно будет наказание. Запрещено заниматься тяжелым трудом, убирать в доме, стирать и шить. В Сочельник следует соблюдать пост, поэтому нельзя есть мясные блюда. В само Рождество Рождественский пост уже закончился, можно есть разнообразную пищу. Мужчинам строго-настрого запрещено в этот день охотиться. Также не советуют проводить праздник в одиночестве.

Напомним, какими рецептами к Рождеству поделились известные украинские рестораторы.