Когда день святого Николая 2024 года: история праздника, традиции, когда дарить подарки

Когда и как будем праздновать Николая в этом году

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Когда Николая по новому календарю в 2024 году

С переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь даты всех непереходных праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Отныне день святого Николая отмечается 6 декабря. С него начинается особый период рождественских и новогодних праздников. Ранее день Николая отмечался 19 декабря.

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Святой Николай – один из самых почитаемых святых в Украине, поэтому его память чтят дважды в год: 9 (22) мая и в декабре. Соответственно, у праздника есть два народных названия: зимний и "летний" ("весенний") Николай.

Кто такой святой Николай

Праздник чествует Николая Чудотворца Мирликийского. По преданиям святой Николай жил в Малой Азии в богатой греческой семье. С детства он проявлял целительные чрезвычайные способности. Уже взрослым родительское наследие он раздал бедным и обездоленным. А одному человеку, у которого не было приданого для своих трех дочерей, он ночью подбросил мешок золота. После смерти мощи святого Николая были похищены итальянцами с целью защиты и перенесены в Базилику святого Николая. Там они находятся и сейчас. Многие христианские паломники съезжаются к празднику увидеть могилу и почтить святого.

Откуда появилась традиция дарить подарки

Из-за своей доброты Николай Чудотворец во всем мире известен как даритель подарков. В Украине дети ждут подарки под подушку. Считается, что из получат те, кто хорошо себя вел. Также под подушку кладут подарки в Польше и Словакии. В Америке Санта Клаус (Сент Николас) происходит от святого Николая, равно как и британский Отец Рождества. Где-то подарки ждут под елкой, а где-то в туфельку или носок. Ко дню Николая принято писать письма с просьбой о подарках.

Что нельзя делать в день святого Николая

В день Николая ни в коем случае нельзя ругать детей. Нельзя обижать слабых и маленьких. Нельзя брать взаймы, а до самого праздника следует раздать все долги, чтобы Новый год принес богатство.

В праздник Николая в церквях совершается служба в честь святого. Верующие посещают ее и молятся святому. Он считается защитником детворы, у него родители просят здоровья и счастливой судьбы для своих детей.

Традиционно в праздник не занимаются тяжелой работой и не возятся по хозяйству. Не желательно шить и резать в праздник. Того, кто совершит что-то плохое, святой Николай обязательно накажет.