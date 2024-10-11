Когда Андрея Первозванного в 2024 году, гадание на праздник и главные традиции

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Когда день ангела Андрея в 2024 году: дата по новому календарю

Именины Андрея приходятся на церковный праздник Андрея Первозванного. По новому, принятому в Украине церковному календарю, празднуется 30 ноября. До принятия новоюлианского календаря, день Андрея приходился на 13 декабря.

Кто такой святой Андрей Первозванный

Апостола Андрея называют Первозванным, потому что он был первым учеником Иисуса Христа. Апостол принял христианское учение, был рядом с Иисусом и во время ареста, и во время распятия. И одним из первых приветствовал известие, что Иисус воскрес.

Апостол Андрей родился в Вифсаиде в Римской империи. Он прошел многие страны, распространяя христианство, обращая людей в веру. По религиозным преданиям Андрей Первозванный был и на Киевских землях. По рассказам Нестора Летописца в своей "Повести временных лет", Андрей Первозванный поставил крест на Киевских холмах и предсказал, что на этих землях будет большой могучий город.

Поэтому в Киеве на Андреевском спуске построен Собор Андрея Первозванного, известен как Андреевская церковь. На Михайловской Площади рядом с памятником Княгини Ольги расположен монумент Андрея Первозванного.

Фото: Depositphotos – памятник в Киеве Княгине Ольге, Кириллу и Мефодию, Андрею Первозванному

Позже Андрей Первозванный стал первым епископом Византийским. Во время своих путешествий Апостол потерпел много гонений от язычников. В правление императора Нерона был казнен мученической смертью, привязан к кресту в форме буквы Х, с которым часто изображается.

Когда гадают на Андрея: главные традиции праздника

Религиозный праздник Андрея Первозванного в Украине очень тесно переплетается с языческими традициями. Этот праздник называется Калита. Праздник молодежи и молодых людей. В ночь Андрея парням разрешались всяческие баловства и дебоши. А девушки в эту ночь гадали на будущую любовь.

Традиционно молодежь собиралась вместе на "вечорниці". Все девушки вместе пекли корж из белой муки – собственно саму калиту. Корж должен был иметь дырку внутри, его привязывали веревкой к высоким веткам. А ребята должны были хорошо подпрыгивая откусить кусок. И игру соответственно назвали также калитой.

Гадания на свою судьбу начинались после полуночи. Существует множество народных поговорок и стихов для гадания. Одним из самых известных является гадание в зеркало, где вроде бы можно увидеть своего суженого.

Что нельзя делать на Андрея

По христианским традициям гадания запрещены. Это чисто проявления языческих верований. Церковь это осуждает. Но в то же время гадания выполняют роль игры, забавы и не отражают верований. Эти народные обычаи можно до сих пор наблюдать в определенных украинских регионах.

Также в народе говорят, что на Андрея нельзя шить, убирать в доме и делать тяжелую работу. Не приветствуется и употребление алкоголя на гуляниях. Как и в другие религиозные праздники, нельзя ссориться, ругаться и оскорблять кого-либо.