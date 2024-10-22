День святой Екатерины 2024: новая дата, традиции и что нельзя делать

Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Когда день святой великомученицы Екатерины в 2024 году

22 ноября христианская церковь отмечает день святой Екатерины. Великомученица почитается и западными, и восточными христианами. У католиков она считается покровительницей учения и знаний. В восточной традиции – покровительницей беременных женщин и замужества. До принятия в Украине нового церковного календаря 2023 года праздник отмечался 7 декабря.

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Святая Екатерина – покровительница женщин с именем Екатерина. День ангела и именины Екатерины отмечают тогда же, когда и церковный праздник – 22 ноября.

Жизнь святой Екатерины

Святая Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской. Девушка была очень красивая и умная. Она любила знания и очень много училась. Знала произведения многих писателей и философов того времени, также владела несколькими языками. Но девушка отказывалась выйти замуж, желала жениха, который превзойдет ее в знаниях и сообразительности.

Один старец поведал ей таинство христианского учения. И Екатерине, после того, как она приняла христианскую веру, было видение во сне, где Младенец в руках Богородицы обращается к ней.

Екатерина стала очень преданной христианкой и даже попыталась убедить императора в неправильности поклонения языческим богам. Император пробовал отлучить Екатерину от христианства, за отказ велел подвергнуть ее пыткам. Но девушку это не испугало, она сама положила голову под меч палача, оставаясь преданной своим верованиям.

Праздник Екатерины: традиции, гадания

В Украине день Екатерины – не только церковный праздник. Также он имеет народные традиции еще с дохристианских времен. Украинские девушки считали святую Екатерину покровительницей женской судьбы и любви. У нее просили счастливого брака, любви, согласия в семье. По древним славянским обрядам на Екатерины гадали на любимого и призывали свою судьбу.

Одинокие женщины и девушки устраивали вечерницы и шли призывать судьбу во двор или даже в лес. Также девушки ставили в воду вишневые веточки. Если ветки расцветали – это к замужеству. Так же гадали и на благосостояние и здоровье родственников. Ставили веточки в воду для каждого члена семьи.

Молодые люди в этот день постились и просили, чтобы судьба им подарила хорошую жену. По церковным обычаям на Екатерины следует поставить свечу перед иконой мученицы и помолиться.

Чего нельзя делать на Екатерины

Плохой приметой считается в праздник заниматься тяжелой работой или рукоделием. В народе верили: если на Екатерине ясная погода – зима будет холодная. А если холодно – то следующий год неурожайный. Если же звезды на небе маленькие – ждать снегопада. Также нельзя есть мясо, следует придерживаться Рождественского поста, который проходит в этот период.