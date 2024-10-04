Рождественский пост – 2024, новая дата: когда начинается и заканчивается и что можно есть
Фото: depositphotos.com
Содержание:
  1. Когда начало Рождественского поста
  2. Значение поста перед Рождеством
  3. Когда заканчивается Рождественский пост
  4. Календарь питания Рождественского поста

Когда начало Рождественского поста

Рождественский пост, предшествующий Рождеству Христову у христиан восточного обряда еще называют Филипповским постом, поскольку он начинается на следующий день после отмечаемого 14 ноября праздника святого апостола Филиппа. Пост начинается 15 ноября 2024 года. Уже с этого дня нельзя есть мясо, молоко и другие продукты.

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Значение поста перед Рождеством

Смысл Рождественского поста заключается в подготовке к большому празднику Рождества Христова. Под подготовкой подразумевается и духовная, и физическая. Таким большим христианским праздникам, как Рождество и Пасха предшествует пост, во время которого верующие должны молиться, ходить в церковь, каяться и воздерживаться от развлечений и роскошного меню.

Начало поста не очень строгое и разрешается употреблять рыбу и растительное масло. К концу поста уже нельзя есть эти продукты и разрешено только сухое питание. Отказ от вкусной разнообразной пищи по христианским традициям закаляет человеческий дух, помогает сосредоточить мысли и привести в порядок душевное состояние.

Когда заканчивается Рождественский пост

Рождественский пост заканчивается в канун Рождества, то есть 24 декабря. Напомним, что Рождество в Украине празднуется 25 декабря, по новому церковному календарю. У православных христиан пост длится 40 дней. Не надо путать с католическим предрождественским постом. Он называется "адвент", длится меньше – с 28 ноября по 24 декабря.

Календарь питания Рождественского поста

Правила постования могут быть разными в зависимости от ситуации и физического состояния здоровья каждого человека. Но общие правила запрещают в пост:

  • мясные продукты;
  • молоко, сыр и сырные продукты;
  • яйца;
  • алкоголь. 

По церковным традициям в понедельник, среду и пятницу следует употреблять постную пищу без растительного масла. А в четверг и пятницу – растительную пищу с растительным маслом. В субботу и воскресенье до 20 декабря разрешено есть рыбу. Допускается и облегчение поста. Некоторые конфессии позволяют есть даже мясные блюда, но больше времени уделяют молитвам, особенно перед трапезой.

Особо строгие дни поста – с 20 по 24 декабря. В эти дни нельзя есть ни рыбу, ни масло, только сухие блюда.

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Во время поста запрещается использовать нецензурную лексику, ссориться, ругаться. Также во время поста следует отказаться от вредных привычек, например, от употребления алкоголя и азартных игр.

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