Рождественский пост – 2024, новая дата: когда начинается и заканчивается и что можно есть

Фото: depositphotos.com

Когда начало Рождественского поста

Рождественский пост, предшествующий Рождеству Христову у христиан восточного обряда еще называют Филипповским постом, поскольку он начинается на следующий день после отмечаемого 14 ноября праздника святого апостола Филиппа. Пост начинается 15 ноября 2024 года. Уже с этого дня нельзя есть мясо, молоко и другие продукты.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Значение поста перед Рождеством

Смысл Рождественского поста заключается в подготовке к большому празднику Рождества Христова. Под подготовкой подразумевается и духовная, и физическая. Таким большим христианским праздникам, как Рождество и Пасха предшествует пост, во время которого верующие должны молиться, ходить в церковь, каяться и воздерживаться от развлечений и роскошного меню.

Начало поста не очень строгое и разрешается употреблять рыбу и растительное масло. К концу поста уже нельзя есть эти продукты и разрешено только сухое питание. Отказ от вкусной разнообразной пищи по христианским традициям закаляет человеческий дух, помогает сосредоточить мысли и привести в порядок душевное состояние.

Когда заканчивается Рождественский пост

Рождественский пост заканчивается в канун Рождества, то есть 24 декабря. Напомним, что Рождество в Украине празднуется 25 декабря, по новому церковному календарю. У православных христиан пост длится 40 дней. Не надо путать с католическим предрождественским постом. Он называется "адвент", длится меньше – с 28 ноября по 24 декабря.

Календарь питания Рождественского поста

Правила постования могут быть разными в зависимости от ситуации и физического состояния здоровья каждого человека. Но общие правила запрещают в пост:

мясные продукты;

молоко, сыр и сырные продукты;

яйца;

алкоголь.

По церковным традициям в понедельник, среду и пятницу следует употреблять постную пищу без растительного масла. А в четверг и пятницу – растительную пищу с растительным маслом. В субботу и воскресенье до 20 декабря разрешено есть рыбу. Допускается и облегчение поста. Некоторые конфессии позволяют есть даже мясные блюда, но больше времени уделяют молитвам, особенно перед трапезой.

Особо строгие дни поста – с 20 по 24 декабря. В эти дни нельзя есть ни рыбу, ни масло, только сухие блюда.

Во время поста запрещается использовать нецензурную лексику, ссориться, ругаться. Также во время поста следует отказаться от вредных привычек, например, от употребления алкоголя и азартных игр.