Різдвяний піст – 2024 за новим календарем: коли починається і закінчується та що можна їсти

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Коли початок Різдвяного посту

Різдвяний піст, що передує Різдву Христовому, у християн східного обряду ще називають Пилипівським постом, або Пилипівкою, оскільки він починається на наступний день після свята апостола Пилипа, що святкується 14 листопада. Піст розпочинається 15 листопада 2024 року. Уже з цього дня не можна їсти скоромну їжу.

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Значення Пилипівського посту перед Різдвом

Сенс Пилипівського посту полягає у підготовці до великого свята Різдва Христового. Під підготовкою мається на увазі і духовна, і фізична. Таким великим християнським святам, як Різдво та Великдень передує піст, під час якого віряни мають молитися, ходити в церкву, каятися та утримуватися від розваг і розкішного меню.

Початок посту не є дуже суворим, дозволяється вживати рибу та олію. До кінця посту вже не можна їсти ці продукти і дозволено лише сухоїдіння. Відмова від смачної різноманітної їжі за християнськими традиціями загартовує людський дух, допомагає зосередити думки та привести до ладу душевний стан.

Коли закінчується Різдвяний піст

Різдвяний піст закінчується в переддень Різдва, тобто 24 грудня. Нагадаємо, Різдво в Україні святкується 25 грудня, за новим церковним календарем. У православних християн піст триває 40 днів. Не варто не плутати з католицьким передріздвяним постом. Він має назву "адвент", триває менше – з 28 листопада до 24 грудня.

Календар харчування Різдвяного посту

Правила постування можуть бути різними, залежно від ситуації та фізичного стану здоров’я кожної людини. Але загальні правила забороняють у піст:

м’ясні продукти;

молоко, сир та сирні продукти;

яйця;

алкоголь.

За церковними традиціями в понеділок, середу і п’ятницю слід вживати пісну їжу без олії. В четвер і п’ятницю – рослинну їжу з олією. В суботу та неділю до 20 грудня дозволено їсти рибу. Допускається і полегшення посту. Деякі конфесії дозволяють їсти навіть м’ясні страви, натомість більше приділяють часу молитвам, особливо перед трапезою.

Особливо суворі дні посту – з 20 по 24 грудня. В ці дні не можна вживати ні рибу, ні олію, тільки сухі страви.

На час посту забороняється вживати нецензурну лексику, сваритися, лаятися. Також під час посту слід залишити погані звички, як, приміром, вживання алкоголю та азартні ігри.