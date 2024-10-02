Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024: дата за новим календарем і що не можна робити

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Введення Пресвятої Богородиці – одне з найбільших та найшанованіших 12 свят церковного року у християнстві.

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Коли Введення Пресвятої Богородиці – Третя Пречиста у 2024 році

Свято відзначається 21 листопада, за новим прийнятим в Україні церковним календарем. Раніше свято випадало на 4 грудня. В народі воно має назву Введення, або Третя Пречиста. Свято прослідковується від IX століття, також будувалися церкви на честь введення Марії до храму.

Введення Пресвятої Богородиці: історія свята

Свято вшановує урочисту подію першого введення Діви Марії у храм у трирічному віці. Марія була єдиною донькою вже немолодих батьків. Подружжя довго молилося і просило про дитя. Коли батьки дізналися, що Бог подарував їм дитя, вони вирішили, що воно служитиме Богу. З малих літ Марія виховувалася у любові до Бога. А у віці 3 років, батьки відвели її до храму, де вона жила і вчилася святого письма та служінню Богу.

Всі містяни знали про рішення батьків, і введення Марії в храм супроводжувалося цілою процесією з сусідів та інших мешканців Єрусалиму. Зустрічали біля храму Марію священники. Урочистість події передрікала важливе призначення в долі Марії.

За християнськими традиціями жінка після пологів на 40-й день має прийти в церкву разом з немовлям. Цей обряд називається введенням в храм.

Введення в храм Введення – залучення до християнської віри немовля на 40-й день після народження. Священник молиться за введення немовляти разом з матір’ю до храму. Дитина за християнськими традиціями обов’язково має бути похрещена до того часу. Обряд ще має назву "оцерковлення". Так можуть називати й залучення дорослої людини до християнської віри. Введення – залучення до християнської віри немовля на 40-й день після народження. Священник молиться за введення немовляти разом з матір’ю до храму. Дитина за християнськими традиціями обов’язково має бути похрещена до того часу. Обряд ще має назву "оцерковлення". Так можуть називати й залучення дорослої людини до християнської віри.

Вважається, що жінка не може ходити до церкви, поки не пройде цей обряд не раніше, як через 40 днів після пологів.

Прикмети на Введення в храм Пресвятої Діви Марії

За народними звичаями Третя Пречиста символізувала прихід зими. Від цього дня вже чекали морозів. В українців збереглося безліч народних звичаїв до цього дня. Багато з них пов’язані з водою. Люди набирали воду в якихось особливих місцях і вірили, що вона має чудодійну силу. Якщо ішов сніг, молоді дівчата обов’язково вмивалися ним, це мало зберегти вроду. На свято заведено йти до церкви або молитися вдома.

Що не можна робити на Введення

Від цього дня селяни вже не копали землю. Вважалося, що вона має відпочивати всю зиму, аж до Благовіщення. Свято Введення випадає у період посту, тому не можна було їсти непісні продукти. Страви мають бути скромними, лише дозволялося трохи риби та олії. За народними переказами заборонялося позичати комусь гроші, а також самому брати в борг – це до великої біди.