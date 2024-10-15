Календар церковних свят на листопад 2024: які свята відзначатимемо в останній місяць осені

Коли відзначати церковні свята в листопаді за новим календарем

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З ухваленням в Україні нового церковного календаря багато свят змістилися на 13 днів раніше. Цього року деякі свята вперше відзначалися в нову дату. Розповідаємо детально, які свята чекають на нас в листопаді і коли правильно їх святкувати за новим календарем.

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1 листопада Кузьми і Дем'яна. Цього дня православна церква вшановує християнських мучеників Косму та Даміана. Арабські брати-близнюки були милосердними лікарями та безкоштовно лікували бідних і бездомних. Лікуючи, вони навертали людей у християнську віру. За це були катовані й страчені в часи гоніння християн. Раніше свято припадало на 14 листопада.

6 листопада вшановується пам’ять преподобного Луки Печерського. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря. Там є його мощі. Раніше відзначалося 19 листопада.

8 листопада – Собор архангела Михаїла, головне зі свят на честь янголів. Архангел Михаїл вважається командувачем Божої армії янголів, покровителем воїнів. Дуже шанується в Україні, адже саме він є символом нашої столиці. Раніше свято відзначалося 21 листопада.

9 листопада православна церква в Україні вшановує ікону Божої Матері "Скоропослушниця". Ікона одна з найдавніших зображень Богоматері, вважається чудотворною.

11 листопада – вшановується пам’ять святого мученика Віктора. Раніше відзначали 24 листопада. Святий Віктор служив у війську Марка Аврелія. Був засуджений до мученицької смерті за християнське вірування.

13 листопада – день святого Іоана Златоустого. Він був єпископом Константинопольським, вважається одним з трьох Отців православної церкви.

14 листопада вшановуються апостол Пилип, один з 12 апостолів Ісуса, та святитель Григорій Палама.

15 листопада християни вшановують пам’ять Паїсія Величковського. Також в цей день вшановують святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва.

16 листопада – день святого євангеліста Левія Матвія, одного з 12 учнів Ісуса Христа.

18 листопада – день пам’яті святих Платона та Романа. Обоє були християнами та прийняли мученицьку смерть в часи гоніння християн.

19 листопада – день пам’яті святого Авдія. За релігійними переказами, чоловік жив у часи гонінь християн і допомагав вірянами. Деяких він сховав в печерах та приносив їм їжу. Також в цей день вшановується святий Варлаам Печерський – перший настоятель Печерського монастиря.

20 листопада – річниця смерті преподобного Григорія Декаполіта.

21 листопада – велике християнське свято – Введення. Свято відзначає події приведення святої Діви Марії батьками до храму на служіння Богу.

22 листопада – день святого Ярополка Ізяславича, князя Володимира-Волинського

24 листопада – православна церква вшановує пам’ять великомучениці Катерини Олександрійської. Також це день преподобного Меркурія Печерського і преподобного Меркурія Чернігівського.

25 листопада – священномученика Климента. Його молитвами в Криму відкрилося джерело питної води, якої так бракувало. Джерело було засипане за більшовицької влади.

27 листопада – день великомученика Якова Персіянина, що був перським християнином, підданим мученицькій смерті за християнські вірування.

28 листопада – вшановується преподобномученик і сповідник Стефан Новий.

29 листопада – день преподобного Нектарія Печерського, що був ченцем Печерського монастиря.

30 листопада – апостола Андрія Первозванного, першого учня, що пішов за Ісусом Христом, пізніше став першим візантійським єпископом. У своїх проповідних подорожах апостол відвідав київські пагорби, поставив там хрест та передрік появу могутнього міста на цих землях.