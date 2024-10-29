Дні ангела в листопаді 2024 року за новим календарем

Які дні ангела в листопаді та як обрати ім’я для новонароджених в останній місяць осені

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Дні ангела й іменини святкуються в день пам'яті святого, чиє ім'я має людина. Торік в Україні прийнято новий церковний календар, тож усі дні янголів мають нові дати. Відтепер ПЦУ та УГКЦ дотримуються новоюліанського календаря.

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Церковний календар імен на листопад 2024: як назвати хлопчика й дівчинку

1 листопада – Кузьми, Дем'яна, Івана, Якова, Юліани, Феодора

2 листопада – Маркіяна

3 листопада – Георгія

4 листопада – Павла

5 листопада – Григорія, Галактіона

6 листопада – Луки, Олександри, Клавдії, Павла

7 листопада – Євгенія, Максима, Антона, Афанасія, Лонгина, Феодота, Никона

8 листопада – Михаїла

9 листопада – Олександра, Антона, Івана, Феокісти

10 листопада – Ореста, Родіона, Олімпа, Констянтина, Георгія

11 листопада – Віктора, Вікентія, Стефана, Федора, Стефаниди

12 листопада – Івана, Григорія

13 листопада – Івана, Антона, Германа

14 листопада – Пилипа, Феодори

15 листопада – Дмитра

16 листопада – Матвія

17 листопада – Григорія, Михайла

18 листопада – Романа, Платона

19 листопада – Варлаама, Іларіона, Авдія

20 листопада – Остапа, Анатолія, Івана, Анни, Григорія, Йосафата

21 листопада – Марії

22 листопада – Филимона, Архипа, Валерія, Прокопа

23 листопада – Григорія, Феодора, Олександра

24 листопада – Катерини, Августи, Порфирія, Філофеї, Меркурія

25 листопада – Климента, Петра

26 листопада – Якова, Юрія

27 листопада – Якова, Романа

28 листопада – Стефана, Василя, Григорія, Івана

29 листопада – Нектарія

30 листопада – Андрія

Як правильно обирати ім'я дитині: пояснення церкви

Надання імені дитини – важливий обряд. За християнськими віруваннями, ім'я має значення для подальшого життя людини. Про тих, кого називають відповідно до церковного календаря, говорять, що вони самі собі обрали ім’я, народившися саме в той чи інший день.

Церква рекомендує серйозно ставитися до цього обряду та заздалегідь вибирати ім’я дитині. Якщо батьки бажають, щоб дитина мала якусь рису характеру, вони шукають їй відповідне ім’я. Називаючи дитину, батьки також вибирають покровителя для свого малюка на все життя.