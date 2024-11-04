Коли день Варвари 2024 – однієї з найшанованіших святих в Україні, традиції та прикмети на свято

Фото: Релігійно-інформаційна служба України

День святої великомучениці Варвари 2024: нова дата

Християни східного обряду вшановують святу великомученицю Варвару 4 грудня. В Україні до прийняття нового церковно календаря свято відзначалося 17 грудня. Від встановлення християнства у Київській Русі свято дуже шанували в українських народних традиціях.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Життя святої Варвари

Варвара – одна з шанованих грецьких мучениць. За релігійними переказами дівчина народилася в Геліополісі, на теренах сучасної Сирії. Вона була єдиною донькою вдівця і виросла в самотньому затвірництві. Дівчина була дуже мудрою і сама відсторонилася від язичницьких богів.

Випадково вона познайомилася з християнками в місті і вирішила охреститися. Батько, довідавшись про це, спочатку замкнув її у вежі, а потім відрікся від доньки віддавши її на катування. А потім сам стратив Варвару, відрубавши їй голову. Свята Варвара була похована в рідному місті, а пізніше її мощі перенесли до Константинополя. Батька її незадовго смертельно вдарила блискавка. Через таке покарання свята великомучениця вважається покровителькою артилеристів, військових, снайперів та гірників. У неї просять захисту від вибухів, пострілів та блискавки.

Вважається, що за правління Святополка Ізяславича мощі Варвари були перенесені до Києва, в Михайлівський Золотоверхий собор. Зараз мощі Великомучениці Варвари перебувають у Володимирському соборі. Передбачається, що історія Варвари лягла в основу казки про Рапунцель.

Прикмети і народні традиції на свято Варвари

За народними традиціями день Варвари святкують лише жінки. Цього дня заведено шити та вишивати, займатися рукоділлям. За легендою, свята Варвара була дуже вмілою рукодільницею і вишила ризу самому Ісусу Христу. У свято дівчата завжди готували вареники з маком або сиром. Полюбляли й пожартувати – зробити вареник всередині з борошном, – а тоді спостерігати, якому щасливчику попадеться.

Серед народних прикмет були такі:

Якщо до Варвари не випав сніг – зима буде теплою.

Якщо у свято дерева вкриті інеєм – буде багатий урожай фруктів.

Напередодні Варвари ніч зоряна – буде холодно.

Яка погода на Варвари – такої чекати й на Різдво.

В народі кажуть: "Варвара ночі урвала", адже за прикметами від свята великомучениці Варвари день ставав більший, а ніч – менша.

Що не можна робити

У свято Варвари жінкам не можна працювати, прибирати в оселі та прати. Не можна сваритися та лаятися. День слід проводити у позитивних добрих та світлих думках.

На день святої Варвари триває Різдвяний піст, тому страви меню повинні бути пісними.