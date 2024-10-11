Коли Андрія Первозванного у 2024 році, ворожіння на свято та головні традиції

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Коли день ангела Андрія у 2024 році: дата за новим календарем

Іменини Андрія припадають на церковне свято Андрія Первозванного. За новим, ухваленим в Україні церковним календарем, святкується 30 листопада. До ухвалення новоюліанського календаря, день Андрія припадав на 13 грудня.

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Хто такий святий Андрій Первозванний

Апостола Андрія називають Первозванним через те, що він був найпершим учнем Ісуса Христа. Апостол прийняв християнське вчення, був поряд з Ісусом і під час арешту, і під час розп’яття. І одним із перших вітав звістку, що Ісус воскрес.

Апостол Андрій народився у Віфсаїді у Римській імперії. Він пройшов багато країн, поширюючи християнство, навертаючи людей у віру. За релігійними переказами Андрій Первозванний був і на Київських землях. За оповідями Нестора Літописця в своїй "Повісті минулих літ", Андрій Первозванний поставив хрест на Київських пагорбах та передрік, що на цих землях буде велике могутнє місто.

Тому у Києві на Андріївському узвозі збудований собор Андрія Первозванного, відомого як Андріївська церква. На Михайлівській площі поруч із пам’ятником Княгині Ольги розташований монумент Андрія Первозванного.

Фото: Depositphotos – пам'ятник у Києві Княгині Ользі, Кирилу та Мефодію, Андрію Первозванному

Пізніше Андрій Первозванний став першим єпископом Візантійським. Під час своїх мандрівок Апостол натерпівся багато гонінь від язичників. За правління імператора Нерона був страчений мученицькою смертю, прив’язаний до хреста в формі літери Х, з яким часто зображується.

Коли ворожать на Андрія: головні традиції свята

Релігійне свято Андрія Первозванного в Україні дуже тісно переплітається з язичницькими традиціями. В народі свято називається Калита. Це свято молоді. В ніч Андрія парубкам дозволялися усілякі пустощі та бешкети. А дівчати у цю ніч ворожили на майбутнє кохання.

Традиційно молодь збиралася в якійсь хаті на вечорниці. Усі дівчата разом пекли корж із білого борошна – власне саму калиту. Корж мав мати дірку всередині, його прив’язували мотузкою до високого гілля. А хлопці мали добре підстрибуючи відкусити шматок. І гру відповідно назвали також калитою.

Ворожіння на свою долю починалися після опівночі. Існує безліч народних приказок та віршів до ворожіння. Одним із найвідоміших є ворожіння у дзеркало, де начебто можна побачити свого судженого.

Що не можна робити на Андрія

За християнськими традиціями ворожіння заборонено. Це є суто прояви язичницьких вірувань. Церква це засуджує. Але водночас ворожіння виконують роль гри, забави та не відображають вірувань. Ці народні звичаї можна й досі спостерігати в певних українських регіонах.

Також у народі кажуть, що на Андрія не можна шити, прибирати в домі та робити важку роботу. Не вітається і вживання алкоголю на гуляннях. Як і в інші релігійні свята, не можна сваритися, лаятися та ображати когось.