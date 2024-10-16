Коли день святого Миколая 2024: історія свята, традиції, коли дарувати подарунки

Коли та як святкуватимемо Миколая цього року?

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Коли Миколая за новим календарем у 2024 році

З переходом Православної церкви України на новий церковний календар дати усіх неперехідних свят посунулися на 13 днів раніше. Відтепер день святого Миколая відзначається 6 грудня. З нього розпочинається особливий період різдвяних та новорічних свят. Раніше день Миколая відзначався 19 грудня.

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Святий Миколай – один з найшанованіших святих в Україні, саме тому його пам'ять вшановують двічі на рік: 9 (22) травня та в грудні. Відповідно, свято має дві народні назви: "зимовий" та "літній" ("весняний") Миколай.

Хто такий святий Миколай

Свято вшановує Миколая Чудотворця Мирлікійського. За переказами святий Миколай жив у Малій Азії у заможній грецькій родині. Змалечку він проявляв зцілювальні надзвичайні здібності. Вже дорослим свій батьківський спадок він роздав бідним та знедоленим. А одному чоловіку, що не мав приданого для своїх трьох дочок, він вночі підкинув мішок золота. Після смерті мощі святого Миколая були викрадені італійцями з метою захисту та перенесені до Базиліки святого Миколая. Там вони є і зараз. Дуже багато християнських паломників з’їжджаються до свята побачити могилу та вшанувати святого.

Звідки з'явилася традиція дарувати подарунки

Через свою доброту Миколай Чудотворець по всьому світу відомий як дарувальник подарунків. В Україні діти чекають подарунки під подушку. Вважається, що їх отримають ті, хто гарно поводився. Так само під подушку кладуть подарунки в Польщі та Словаччині. В Америці Санта Клаус (Сент Ніколас) походить від святого Миколая, так само як і британський Батько Різдва. Десь подарунки чекають під ялинкою, а десь в черевичок або шкарпетку. До дня Миколая заведено писати листи з проханням про подарунки.

Що не можна робити у день святого Миколая

У день Миколая ні в якому разі не можна сварити дітей. Не можна ображати слабких та маленьких. Не можна брати в борг, а до самого свята слід роздати усі борги, щоб Новий рік приніс багатство.

У свято Миколая в церквах правиться служба на честь святого. Віряни її відвідують і моляться святому. Він вважається заступником малих діточок, в нього батьки просять здоров’я та щасливої долі для своєї малечі.

Традиційно у свято не займаються важкою роботою та хатніми справами. Не бажано шити та різати у свято. Того, хто скоїть щось лихе, святий Миколай обов’язково покарає.