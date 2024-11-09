Савин день 2024: головне про одне з важливих свят різдвяного циклу, традиції та звичаї

Коли та як святкувати Савин день

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Савин день – слов’янське народне свято. Існувало ще задовго до християнства. За українськими традиціями свято проходило в дуже веселій і жартівливій атмосфері. Якщо в родині був хтось, на ім'я Сава, над ним обов’язково пожартують цього дня. Дні Варвари, Сави й Миколая складають один святковий цикл. У народі Сава вважається "батьком" свята Миколи.

Коли Савин день 2024

День Сави відзначається 5 грудня, за новим прийнятим в Україні церковним календарем. Після нього одразу слідує свято Миколая. Раніше свята відзначалися на 13 днів пізніше (18 і 19 грудня).

Історія святого Сави Освяченого

Святий Сава народився 439 року в Каппадокії. Залишений батьками на дядька, вирішив піти жити у монастир. Там він здобув базову освіту і дуже захопився чернечим життям, тому вирушив до пустелі. Деякий час Сава був пустельним монахом, 9 років вів усамітнене життя в пустелі, коли до нього почали приєднуватися інші монахи, він заснував лавру. З часом лавра розрослася у монастир, що пізніше отримав назву святого Сави Освяченого.

У монастирі святий Сава ввів написаний власноруч монастирський устав. Пізніше устав називали Єрусалимський або Палестинський. Богослужбовий устав поширився по всьому православному Сході, серед іншого й у Київській Русі.

Що не можна робити на день святого Сави

У свято пошановують іменинників і запрошують гостей до столу. Оскільки триває Пилипівський піст, м’яса та сала на столі не було. Пригощали друзів і родичів пирогами, квашеною капустою, яблуками, квасолею. Міг бути оселедець на столі.

За давніми українськими обрядами у Савин день не варто сваритися, лихословити й ходити по гостях.

Прикмети на Савин день

Народна мудрість і спостережливість передається спадком у таких повір’ях.