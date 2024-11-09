День святого Саввы 2024: главное об важном праздников рождественского цикла
Савин день – славянский народный праздник. Существовал еще задолго до христианства. По украинским традициям праздник проходил в очень веселой и шутливой атмосфере. Если в семье был кто-то, по имени Савва, над ним обязательно пошутят в этот день. Дни Варвары, Саввы и Николая составляют один праздничный цикл. В народе Савва считается "отцом" праздника Николая.
Когда Савин день 2024
День Саввы отмечается 5 декабря, по новому принятому в Украине церковному календарю. После него сразу идет праздник Николая. Раньше праздники отмечались на 13 дней позже (18 и 19 декабря).
История святого Саввы Освященного
Святой Савва родился в 439 году в Каппадокии. Оставленный родителями на дядю, решил пойти жить в монастырь. Там он получил базовое образование и очень увлекся монашеской жизнью, поэтому решил отправиться в пустыню. Некоторое время Савва был пустынным монахом, 9 лет вел уединенную жизнь в пустыне, когда к нему начали присоединяться другие монахи, он основал лавру. Со временем лавра разрослась в монастырь, позже получивший название Святого Саввы Освященного.
В монастыре святой Савва ввел собственноручно написанный монастырский устав. Позже устав называли Иерусалимский или Палестинский. Богослужебный устав распространился по всему православному Востоку, в том числе и в Киевской Руси.
Что нельзя делать на день святого Саввы
В праздник почитают именинников и принимают гостей к столу. Поскольку идет Филипповский пост, мяса и сала на столе не было. Угощали друзей и родственников пирогами, квашеной капустой, яблоками, фасолью. Могла быть сельдь на столе.
По давним украинским обрядам в Савин день не стоит ссориться, злословить и ходить в гости.
Приметы на Савин день
Народная мудрость и наблюдательность передается наследием в следующих поверьях.
- Савва всегда на белых санках едет – так что к празднику следует ожидать снега.
- Не стоит в Савин день заниматься работой, все равно толку не будет.
- Красный огонь в печи – ждать стужу.
- Если белки спускаются с деревьев – к оттепели.
- Если в день Саввы родился малыш – будет трудолюбивым.
- Если снегирь поет – уже близко снежная метель.