День святого Саввы 2024: главное об важном праздников рождественского цикла

Когда и как праздновать Савин день

Фото: depositphotos.com

Савин день – славянский народный праздник. Существовал еще задолго до христианства. По украинским традициям праздник проходил в очень веселой и шутливой атмосфере. Если в семье был кто-то, по имени Савва, над ним обязательно пошутят в этот день. Дни Варвары, Саввы и Николая составляют один праздничный цикл. В народе Савва считается "отцом" праздника Николая.

Когда Савин день 2024

День Саввы отмечается 5 декабря, по новому принятому в Украине церковному календарю. После него сразу идет праздник Николая. Раньше праздники отмечались на 13 дней позже (18 и 19 декабря).

История святого Саввы Освященного

Святой Савва родился в 439 году в Каппадокии. Оставленный родителями на дядю, решил пойти жить в монастырь. Там он получил базовое образование и очень увлекся монашеской жизнью, поэтому решил отправиться в пустыню. Некоторое время Савва был пустынным монахом, 9 лет вел уединенную жизнь в пустыне, когда к нему начали присоединяться другие монахи, он основал лавру. Со временем лавра разрослась в монастырь, позже получивший название Святого Саввы Освященного.

В монастыре святой Савва ввел собственноручно написанный монастырский устав. Позже устав называли Иерусалимский или Палестинский. Богослужебный устав распространился по всему православному Востоку, в том числе и в Киевской Руси.

Что нельзя делать на день святого Саввы

В праздник почитают именинников и принимают гостей к столу. Поскольку идет Филипповский пост, мяса и сала на столе не было. Угощали друзей и родственников пирогами, квашеной капустой, яблоками, фасолью. Могла быть сельдь на столе.

По давним украинским обрядам в Савин день не стоит ссориться, злословить и ходить в гости.

Приметы на Савин день

Народная мудрость и наблюдательность передается наследием в следующих поверьях.