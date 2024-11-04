Когда Варвары 2024 – самой почитаемой святой в Украине, традиции и приметы на праздник

Фото: Религиозно-информационная служба Украины

День святой великомученицы Варвары 2024 года: новая дата

Христиане восточного обряда чествуют святую великомученицу Варвару 4 декабря. В Украине до принятия нового церковного календаря праздник отмечался 17 декабря. От установления христианства в Киевской Руси праздник очень почитался в украинских народных традициях.

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Жизнь святой Варвары

Варвара – одна из почитаемых греческих мучениц. По религиозным преданиям девушка родилась в Гелиополисе, на территории современной Сирии. Она была единственной дочерью вдовца и выросла в одиноком затворничестве. Девушка была очень мудра и сама отстранилась от языческих богов.

Случайно она познакомилась с христианками в городе и решила креститься. Отец, узнав об этом, сначала запер ее в башне, а потом отрекся от дочери отдав ее на пытки. А потом сам казнил Варвару, отрубив ей голову. Святая Варвара была похоронена в родном городе, а позже ее мощи перенесли в Константинополь. Отца ее незадолго смертельно ударила молния. Из-за такого наказания святая великомученица считается покровительницей артиллеристов, военных, снайперов и горняков. У нее просят защиты от взрывов, выстрелов и молнии.

Считается, что во время правления Святополка Изяславича мощи Варвары перенесли в Киев, в Михайловский Златоверхий собор. Сейчас мощи Великомученицы Варвары находятся во Владимирском соборе. Предполагается, что история Варвары легла в основу сказки о Рапунцель.

Приметы и народные традиции в праздник Варвары

По народным традициям день Варвары празднуют только женщины. В этот день принято шить и вышивать, заниматься рукоделием. По легенде, святая Варвара была очень умелой рукодельницей и вышила ризу самому Иисусу Христу. В праздник девушки всегда готовили вареники с маком или сыром. Любили и пошутить – сделать вареник внутри с мукой, – а потом наблюдать, какому счастливчику попадется.

Среди народных примет были следующие:

Если на Варвары не выпал снег – зима будет теплой.

Если в праздник деревья покрыты инеем – будет богатый урожай фруктов.

Накануне Варвары ночь звездная – будет холодно.

Какая погода на Варвары – такой ждать и к Рождеству.

В народе говорят: "Варвара ночи урвала", ведь по приметам от праздника великомученицы Варвары день становился больше, а ночь – меньше.

Что нельзя делать

В праздник Варвары женщинам нельзя работать, убирать в доме и стирать. Нельзя ссориться и ругаться. День следует проводить в положительных добрых и светлых мыслях.

В день святой Варвары продолжается Рождественский пост, поэтому блюда меню должны быть постными.