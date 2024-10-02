Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 года: новая дата и что нельзя делать

Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Введение Пресвятой Богородицы – один из самых больших и почитаемых 12 праздников церковного года в христианстве.

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Когда Введение Пресвятой Богородицы – Третья Пречистая в 2024 году

Праздник отмечается 21 ноября, по новому принятому в Украине церковному календарю. Ранее праздник выпадал на 4 декабря. В народе он называется Введение, или Третья Пречистая. Праздник прослеживается с IX века, также строились церкви в честь введения Марии в храм.

Введение Пресвятой Богородицы: история праздника

Праздник чествует торжественное событие первого введения Девы Марии в храм в трехлетнем возрасте. Мария была единственной дочерью уже пожилых родителей. Супруги долго молились и просили о ребенке. Когда родители узнали, что Бог подарил им ребенка, они решили, что он будет служить Богу. С малых лет Мария воспитывалась в любви к Богу. А в возрасте 3 лет родители отвели ее в храм, где она жила и училась священному писанию и служению Богу.

Все горожане знали о решении родителей, и введение Марии в храм сопровождалось целой процессией из соседей и других жителей Иерусалима. Встречали у храма Марию священники. Торжество события предрекало важное предназначение в судьбе Марии.

По христианским традициям женщина после родов на 40-й день должна прийти в церковь вместе с младенцем. Этот обряд называется введением в храм.

Введение в храм Введение – вовлечение в христианскую веру младенца на 40-й день после рождения. Священник молится о введении младенца вместе с матерью в храм. Ребенок по христианским традициям обязательно должен быть крещен к тому времени. Обряд еще называется "оцерковлением". Так могут называть и приобщение взрослого человека к христианской вере. Введение – вовлечение в христианскую веру младенца на 40-й день после рождения. Священник молится о введении младенца вместе с матерью в храм. Ребенок по христианским традициям обязательно должен быть крещен к тому времени. Обряд еще называется "оцерковлением". Так могут называть и приобщение взрослого человека к христианской вере.

Считается, что женщина не может ходить в церковь, пока не пройдет этот обряд, не раньше чем через 40 дней после родов.

Приметы на Введение во храм Пресвятой Девы Марии

По народным обычаям Третья Пречистая символизировала приход зимы. С этого дня уже ожидали морозов. У украинцев сохранилось множество народных обычаев по сей день. Многие из них связаны с водой. Люди набирали воду в каких-то особых местах и верили, что она обладает чудодейственной силой. Если шел снег, молодые девушки обязательно умывались им, это должно было сохранить красоту. На праздник принято идти в церковь или молиться дома.

Что нельзя делать на Введение

С этого дня крестьяне уже не рыли землю. Считалось, что она должна отдыхать всю зиму, вплоть до Благовещения. Праздник Введения выпадает в период поста, поэтому нельзя было есть непостные продукты. Блюда должны быть скромными, только разрешалось немного рыбы и растительного масла. По народным преданиям запрещалось одалживать кому-то деньги, а также самому брать взаймы, это к большой беде.