Успение Пресвятой Богородицы, Первая Пречистая 2024: новая дата, как отмечать праздник

Праздник Первой Пречистой: когда и как отмечать

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Когда праздник Успения Пресвятой Богородицы в 2024 году

Праздник Успения Пресвятой Богородицы чествует Матерь Деву Марию. Это один из 12 самых больших и важных церковных праздников в году.

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По новоюлианскому календарю теперь будем отмечать 15 августа. Напомним, что с переходом Украины на новый церковный календарь многие церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше. По старому календарю праздник выпадал на 28 августа.

Успение Пресвятой Богородицы и Первая Пречистая: что это за праздник

Праздник Успения Пресвятой Богородицы также называют Первая Пречистая. Праздник символизирует вечный сон тела и переход души к вечной жизни.

Точная дата смерти Девы Марии неизвестна. По библейскому преданию она прожила еще 10 лет после распятия Иисуса Христа. Праздник чтит не только память о ней, но и ее вознесение в Царство Небесное.

Праздник символизирует окончание церковного года, ведь по церковному календарю год заканчивается 31 августа.

Как отмечать Успение Богородицы

В праздник Первой Пречистой желательно посетить церковь и помолиться Деве Марии. По Библии, этот день для верующих символизирует вечную жизнь после смерти.

В праздник заканчивается Успенский пост. Поэтому традиционно накрывают столы с разными блюдами.

16 (29) августа церковью почитается память о переносе нерукотворного образа Иисуса Христа. Этот праздник в народе называется Ореховый Спас. В этот день освящаются корзины с плодами. Однако существует традиция освящения плодов урожая, уже созревших в этот период (мед, орехи, хлеб, зерно и фрукты) именно на Успение Божьей Матери – в разных церквях по-разному.

В народных традициях праздник символизирует конец работам в поле и пору отдыха. Семьи, где были молодые девушки, начинали готовиться к свадьбам.

Успение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

В Праздник Первой Пречистой нельзя делать тяжелую работу в поле и дома. Считается, что на праздник нужно отдыхать. Церковь в этот день запрещает ссориться и желать кому-либо зла.

Среди народных примет можно услышать запрет ходить босиком, так как в этот день можно набраться болезней. А молодые девушки никогда не стригут волосы на праздник, потому что можно испортить свою судьбу.

На Успение Пресвятой Богородицы обязательным считается поставить свечу за здоровье родных и детей.