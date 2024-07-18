Успіння Пресвятої Богородиці, Перша Пречиста 2024: нова дата, як відзначати свято

Свято Першої Пречистої: коли та як відзначати

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Коли свято Успіння Пресвятої Богородиці у 2024 році

Свято Успіння Пресвятої Богородиці вшановує Матір Божу Діву Марію. Це одне з 12 найбільших і найважливіших церковних свят у році.

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За новоюліанським календарем тепер відзначатимемо 15 серпня. Нагадаємо, що з переходом України на новий церковний календар багато церковних свят відзначаються на 13 днів раніше. За старим календарем свято випадало на 28 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці та Перша Пречиста: що це за свято

Свято Успіння Пресвятої Богородиці також називають Перша Пречиста. Свято символізує вічний сон тіла та перехід душі до вічного життя.

Точна дата смерті Діви Марії невідома. За біблійними переказами, вона прожила ще 10 років після розп’яття Ісуса Христа. Свято вшановує не лише пам’ять про неї, а і її вознесіння у Царство Небесне.

Свято символізує закінчення церковного року, адже за церковним календарем рік закінчується 31 серпня.

Як відзначати Успіння Богородиці

У свято Першої Пречистої бажано відвідати церкву та помолитися Діві Марії. За Біблією, цей день для вірян символізує вічне життя після смерті.

У свято закінчується Успенський піст (Спасівка). Тому традиційно накриваються столи різноманітними стравами.

16 (29) серпня церквою вшановується пам'ять про перенесення нерукотворного образа Ісуса Христа. Це свято у народі називається Горіховий Спас. У цей день освячуються кошики з плодами. Проте існує традиція освячення плодів врожаю, що вже достигли у цей період (мед, горіхи, хліб, зерно та фрукти) саме на Успіння Божої Матері – у різних церквах по-різному.

В народних традиціях свято символізує кінець роботам у полі та пору відпочинку. Сім’ї, де були молоді дівчата, починали готуватися до весіль.

Успіння Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити

У Свято Першої Пречистої не можна робити важку роботу у полі та вдома. Вважається, що у свято треба відпочивати. Церква в цей день забороняє сваритися й бажати комусь зла.

Серед народних забобонів можна почути заборону ходити босоніж, ніби в цей день можна набратися хвороб. А молоді дівчата ніколи не стрижуть волосся на свято, бо можна зіпсувати свою долю.

На Успіння Пресвятої Богородиці обов’язковим вважається поставити свічку за здоров’я рідних і дітей.