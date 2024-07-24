Успенський піст у 2024 році: нові дати та як правильно харчуватись

Піст перед Успінням Пресвятої Богородиці – що можна і не можна їсти

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Успенський піст – один з основних багатоденних постів християн у серпні. Піст встановлений для вшанування Успіння Божої Матері.

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Коли починається і закінчується Успенський піст у 2024 році: нові дати

Піст триває 14 днів з 1 до 14 серпня включно. За новим церковним календарем, прийнятим в Україні у вересні 2023 року, свято Успіння Пресвятої Богородиці відзначається 15 серпня, тому посту дотримуються два тижні до свята Першої Пречистої

За старим календарем свято Першої Пречистої відзначалося 28 серпня. Тоді Успенський піст тривав 14 днів – від 14 серпня до 27 серпня.

Що можна їсти в Успенський піст

Успенський піст – один із найсуворіших постів. За суворістю прирівнюється до Великого посту перед Великоднем. Тому заборонено їсти м’ясні продукти, птицю, яйця і молочні продукти.

В Успенський піст можна їсти рибу, але тільки на Яблучного Спаса – свято Преображення Господнього, яке за новим календарем відзначається 6 серпня.

Успенський піст: календар харчування

В Успенський піст віряни вживають через день суху їжу без термообробки та гарячу їжу з термообробкою. Тобто впродовж двох тижнів християни їдять у понеділки, середи та п’ятниці сухофрукти, фрукти, овочі, хліб і воду.

Як меню можна використовувати рецепти до Великого посту, урізноманітнивши їх сезонними овочами та фруктами. Наприклад, до звичайних дріжджових млинців додати натерте яблуко, а до голубців – свіжі гриби. Як гарнір будуть смакувати страви з кабачків, баклажанів та інших овочів.

У вівторки й четверги готують супи та каші, картоплю печену й варену, тушковані овочі, гриби.

На Маковія, 1 серпня, традиційно готують макові булочки з медом або маковий пиріг.

А на Яблучного Спаса, 6 серпня, можна готувати рибу й морепродукти.

У суботи й неділі під час посту споживають гарячу їжу з додаванням олії.

На десерт можна пекти пироги з варенням чи свіжими фруктами. Для пісних пирогів підійде дріжджова основа або на олії та крохмалю. Якщо хочеться солодкого, до пісного меню також підійдуть корисна пастила чи курага.

15 серпня можна їсти все, оскільки закінчується піст. Дієтологи рекомендують не переїдати, а потрохи збільшувати порції та виходити з посту.