Успенский пост в 2024 году: новые даты и как правильно питаться

Пост перед Успением Пресвятой Богородицы – что можно и нельзя есть

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Успенский пост – один из основных многодневных постов христиан в августе. Пост установлен в честь Успения Божией Матери.

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Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2024 году: новые даты

Пост длится 14 дней с 1 по 14 августа включительно. По новому церковному календарю, принятому в Украине в сентябре 2023 года, праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечается 15 августа, поэтому пост соблюдают две недели до праздника Первой Пречистой.

По старому календарю Праздник Первой Пречистой отмечался 28 августа. Тогда Успенский пост длился 14 дней с 14 августа по 27 августа.

Что можно есть в Успенский пост

Успенский пост – один из самых строгих постов. По значению для христиан приравнивается к Великому посту перед Пасхой. Поэтому запрещено есть мясные продукты, птицу, яйца и молочные продукты.

В Успенский пост можно есть рыбу, но только на Яблочный Спас – праздник Преображения Господня, который по новому календарю отмечается 6 августа.

Успенский пост: календарь питания

В Успенский пост верующие употребляют через день сухую пищу без термообработки и горячую пищу с термообработкой. То есть в течение двух недель христиане едят по понедельникам, средам и пятницам сухофрукты, фрукты, овощи, хлеб и воду.

В качестве меню можно использовать рецепты для Великого поста, разнообразив их сезонными овощами и фруктами. Например, к обычным дрожжевым блинам добавить натертое яблоко, а к голубцам – свежие грибы. В качестве гарнира будут смаковать блюда из кабачков, баклажанов и других овощей.

По вторникам и четвергам готовят супы и каши, картофель печеный и вареный, тушеные овощи, грибы.

На Маковея, 1 августа, традиционно готовят маковые булочки с медом или маковый пирог.

А на Яблочный Спас, 6 августа, можно готовить рыбу и морепродукты.

В субботу и воскресенье во время поста едят горячую пищу с добавлением подсолнечного масла.

На десерт можно печь пироги с вареньем или свежими фруктами. Для постных пирогов подойдет дрожжевая основа или с подсолнечным маслом и крахмалом. Если хочется сладкого, к постному меню подойдут полезная пастила или курага.

15 августа можно есть все, потому что заканчивается пост. Диетологи рекомендуют не переедать, а понемногу увеличивать порции и выходить из поста.