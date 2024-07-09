Преображение Господне – 2024. Что святить на Яблочный Спас и как украсить корзину

Зачем святят продукты на Спаса и что нужно положить в корзину

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Преображение Господне – один из главных христианских праздников после Рождества и Воскресения Христова. В этот день освящают праздничные корзины, подобно обряду освящения на Пасху. Каждый продукт в корзине имеет свой символизм и значение.

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Что святят на Преображение Господне

В церковном календаре три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый – народное название праздников объясняет, что освящают в церкви. Преображение Господне – это Яблочный Спас, в корзине обязательно должны быть фрукты. В народных славянских традициях считается, что Господь в этот день освящает новый урожай.

Яблоки

Яблоки – это главный фрукт корзины на Спаса. Согласно Библии именно яблоки собрал Иисус после своего Преображения. К празднику Преображения Господня принято печь любую выпечку с яблоками, в частности, пироги.

Мед

От Спаса пчеловоды начинают готовить ульи на зиму, поэтому мед считается едва ли не главным продуктом на праздник Преображения. Пчеловоды особенно готовятся к этому празднику. Иногда освящают ульи. Освященным медом обязательно угощают соседей и родственников.

В регионах Украины разные традиции по освящению меда. Так, освящают мед на Медовый Спас – праздник Маковея. Сначала это была главная народная традиция, однако со временем в день мучеников Маккавеев начали освящать только букеты, а мед класть в корзину к фруктам на Спаса.

Овощи и фрукты

В корзину на Спаса нужно класть овощи и фрукты нового урожая – все, что дала земля. Считается, что освященные продукты обладают особой силой. Корзина с продуктами – это дары, за которые верующие благодарят Бога. Поэтому несут в церковь фрукты: груши, сливы, виноград. Кладут и овощи: морковь, картофель, фасоль и другие. В западных регионах Украины сохранилось поверье, что если положить освященную картофелину в место хранения картофеля на зиму, то она будет хорошо храниться.

Что нельзя святить в церкви на Спаса

Нельзя на Яблочного Спаса освящать мясные продукты. Также запрещено класть в корзины алкоголь. Вместе с фруктами могут быть колоски пшеницы, цветы и хлеб.

Как украсить корзину на Спаса

Фото: Krasa Po Ukr

Корзины с продуктами можно украсить лентами, цветами или веточками, вышитыми салфетками, а также самими фруктами.

Фото: Krasa Po Ukr