Календарь государственных и церковных праздников в августе 2024 года

Что будем праздновать в августе

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В августе украинцев ждут важные праздники как церковные, так и государственные. Именно в августе Украина отмечает годовщину своей независимости. По народным традициям, август – месяц урожая, имеет достаточно народных праздников, чествующих землю, плоды и труд. Также в августе праздник Первой Пречистой, символически заканчивающий церковный год.

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Церковные и народные праздники

1 августа – праздник Маковея, Медовый Спас

1 августа выпадает праздник Маковея или Медовый Спас. Именно к этому дню пчеловоды собирают первый мед и на Спас несут его освящать в церковь.

В этот день начинается Успенский пост и длится до 14 августа включительно. До принятия Украиной нового церковного календаря праздник Маковея отмечался 14 августа, а пост продолжался с 14 по 27 августа.

6 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас

6 августа церковь празднует Преображение Господне – один из 12 самых больших церковных праздников в году. В этот день в церковь несут святить корзины с плодами урожая, мед, зерно, колосья пшеницы, и обязательно яблоки. По народному поверью каждый должен попробовать кусочек освященного яблочка. Раньше праздник отмечался 19 августа.

9 августа – День Апостола Матфея

9 августа праздник Апостола Матфея. Он был одним из 72 учеников Иисуса Христа. Был принят к апостолам вместо Иуды, уже после распятия Иисуса. Раньше праздник отмечался 22 августа.

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения Пресвятой Богородицы или Первая Пречистая, будет отмечаться теперь, по новому календарю, 15 августа. Праздник чтит память о Деве Марии, ее переходе к вечному царству небесному. Это один из 12 важнейших церковных праздников, который завершает Успенский пост и церковный год. Ранее праздник выпадал на 28 августа.

26 августа – День Мучеников Адриана и Натальи

26 августа отмечается день Мучеников Адриана и Натальи. Святые Адриан и Наталья были супругами. Адриан умер мученической смертью, его подвергли пыткам за христианскую веру. Любовь супругов стала символом любви и семьи в христианской вере. Ранее праздник выпадал на 8 сентября.

29 августа – Усекновение Главы Иоанна Крестителя

Усекновение Главы Иоанна Крестителя – библейское событие, почитаемое христианами. В этот день соблюдают строгий пост. Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых святых в христианстве.

Государственные праздники

4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных сил ВСУ отмечается каждый год в первое воскресенье августа. В этом, 2024, году выпадает на 4 августа. Цель праздника – почтить работу военных Воздушных сил. Особо важен праздник сейчас во время большой полномасштабной войны против Украины. Служащие Воздушных сил играют очень важную роль в обороне нашего государства.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины

День войск связи отмечается в Украине ежегодно 8 августа. Праздник отмечает годовщину профессии военных связистов. Именно 8 августа 1920 началась профессиональная подготовка связистов в Киеве.

23 августа – День Государственного Флага Украины

Чествование Флага Украины, одного из символов украинской государственности, отмечается ежегодно 23 августа. Праздник основан в 2004 году.

24 августа – День Независимости Украины

24 августа Украина отмечает День Независимости. Праздник принят в честь провозглашения Акта независимости Украины и отсоединения от СССР в 1991 году. Этот день олицетворяет восстановление независимой Украины как отдельного, самостоятельного, суверенного государства.

31 августа – День авиации Украины

Ежегодно каждую последнюю субботу августа в Украине отмечают профессиональный праздник авиаторов – и гражданских, и военных. В этот день празднуют все работники авиационного транспорта и авиационной промышленности. В 2024 году праздник выпадает на 31 августа.