Что нужно знать о независимости Украины: топ-10 фактов

Факты о независимости Украины, которые каждый должен знать

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В этом месяце отметим один из важнейших государственных праздников Украины – День Независимости. 24 августа 1991 года был объявлен Акт Независимости Украины и наша страна вышла из состава СССР. К празднику рассказываем интересные факты об истории украинской независимости.

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Первый День Независимости

В 1990 году Верховная Рада приняла Декларацию о Суверенитете Украины, это произошло 16 июля. И именно в этот день праздновали впервые украинскую независимость. Именно на основе принятой Декларации провозгласили независимость Украины год спустя.

Первые страны, объявившие о независимости

Страны, бывшие в составе СССР, начали объявлять о своем суверенитете на три года раньше Украины. Первой была Эстония. Эстонцы объявили о своем суверенитете в 1988 году. Их примеру последовали Литва, Латвия и Азербайджан. В течение трех лет все союзные республики объявили о суверенитете. Россия также объявила о своем суверенном статусе 12 июня 1990 года.

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Референдум о независимости Украины

1 декабря 1991 прошел референдум по вопросу о независимости Украины. Верховная Рада считала, что такой референдум является формальностью, ведь Декларация о Независимости уже принята. Но референдум все же провели. Во всех регионах украинцы поддержали независимость Украины. В восточных областях Украины поддержка превышала 80%, в западных – 90.% В некоторых областях поддержка достигала 97-98%.

Какие страны первыми признали Украину как суверенное современное государство

После референдума о независимости мировое сообщество стало воспринимать Украину как независимое самостоятельное государство. Первыми это сделали Канада и Польша сразу после референдума, уже 2 декабря 1991 года.

Рождение интернета в независимой Украине

1 декабря 1992 года был официально зарегистрирован национальный домен .UA. Этот день считается Днем Рождения украинского интернета.

Рождение мобильной связи

1 июля 1993 года состоялся первый мобильный телефонный звонок. Его совершил Президент Леонид Кравчук в эфире национального телеканала.

Первый военный парад

24 августа 1994 прошел первый Военный Парад в независимой Украине. Парад был посвящен празднику Независимости. Состоялся на улице Крещатик в Киеве.

Договор о ядерной безопасности

В 1995 году Украина присоединилась к договору о ядерной безопасности. И в течение 1996 года избавилась от всех ядерных боеголовок, в том числе 130 межконтинентальных баллистических ракет.

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Переход на собственную национальную валюту

В 1996 году в Украине была введена национальная валюта – гривна. До этого в стране действовали рубли, все они были обменены и изъяты из обращения в течение двух недель.

Принятие Конституции Украины

1996 28 июня в Украине была принята собственная Конституция. Среди бывших советских республик Украина последней приняла свою конституцию.