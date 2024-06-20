День Конституции Украины 2024: главное о празднике и будет ли выходной

Когда и как принимали Конституцию в независимой Украине

Фото: Винницкая областная военная администрация

Когда празднуем День Конституции Украины

День Конституции Украины отмечается 28 июня. Конституция современной независимой Украины была принята в 1996 году. В знак ее принятия в тот же день, 28 июня, был установлен праздник.

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С обретения независимости в 1991 году Украина пользовалась старым законом. И только через 5 лет Верховная Рада второго созыва, проработав всю ночь на 28 июня, приняла новую Конституцию. Она вступила в силу сразу в этот день.

Что нужно знать о Конституции Украины

Конституция Украины – главный государственный закон Украины. Все остальные законы и положения опираются и подчиняются ей. Именно она имеет высшую юридическую силу.

Новая принятая Советом Конституция с 1996 года закрепила правовые нормы независимой Украины, суверенитет и территориальную целостность. Принятие Конституции повысило авторитет Украины на международном уровне.

Началом создания конституционного процесса в Украине считается утверждение Пакта Конституции прав и вольностей Войска Запорожского Филиппом Орликом 5 апреля 1710 года. Считается, что этот документ был первой Европейской Конституцией в ее современном понимании.

Будет ли выходной на День Конституции 2024

День Конституции является официальным государственным выходным. Но напомним, что во время военного положения все праздничные выходные дни отменены. Поскольку 28 июня этого года приходится на пятницу, значит, День Конституции будет рабочим днем.

Частные компании могут предоставить своим сотрудникам выходной день по своему усмотрению, поэтому у работников некоторых компаний он может быть с согласия руководства.