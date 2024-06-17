День всех святых народа украинского: дата в 2024 году, что можно и нельзя делать

Фото: Київська Архиєпархія УГКЦ

Когда День всех святых украинского народа

День всех святых украинского народа – это переходной праздник, что всегда отмечается в следующее воскресенье после Троицы. В 2024 году выпадает на 30 июня. Праздник рассчитывают от Сослания Святого Духа, также это восьмая неделя после Пасхи.

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История праздника всех святых украинского народа

Праздник был определен решением Синода епископов украинской церкви с 1991 года. День всех святых украинского народа увековечивает память святых украинцев, просветивших путь христианства. День посвящен не только официально признанным святым, но и всем неизвестным или потерянным, чьи деяния служили во благо церкви и украинцам.

По древним христианским традициям к святым относили мучеников, но позже списки святых пополнялись и другими людьми.

Что значит День всех святых земли украинской

Церковный праздник всех святых украинской земли приобрел особое значение во время войны. Ведь религия всегда являлась инструментом влияния Российской империи. Так, Московский патриархат сначала аннексировал лучших украинских культурных и религиозных деятелей, фактически создавших русскую церковь.

Историк Александр Алферов в интервью LIGA.net рассказал о том, как украинские деятели стали постулатами Российской империи. Кроме исторического аспекта украинцы были весомыми персоналиями и в культурном и религиозном аспектах.

Как пример, в XVIII веке архипастырями российской церкви стали украинцы – митрополит Степан Яворский и Феофилакт Лопатинский. Впоследствии российская церковь канонизировала украинских святых Дмитрия Туптала (Дмитрий Ростовский), Петра Могилу, князя Владимира Великого, княгиню Ольгу, святых Антония и Феодосия Печерских и других. Кроме того, украинский святой и герой былин Илья Муровлянин из села Моровойск возле Чернигова стал Ильей Муромцем.

Такая фальсификация не единственная. День всех святых украинского народа, кроме церковной традиции, напоминает о важности сохранения национальной идентичности.

Что можно и нельзя делать в День всех святых земли украинской

В воскресенье всех святых украинского народа традиционно ходят в церковь на богослужение. Обязательной считается молитва в этот день. Необходимо молиться своим покровителям за здоровье родных и упокой умерших. День нужно проводить в светлых и добрых мыслях.

День всех святых завершает Зеленые праздники – так называемую Троицкую седмицу. Поэтому в православной традиции этот праздник считается благоприятным для помолвки. Однако в народе верят, что в следующее воскресенье после Троицы нельзя оставлять открытыми двери и переезжать.