Будет ли Петров пост в июне. График постов до конца 2024 года

Когда начинается Петров пост-2024 и какие еще посты предусматриваются до конца года

Фото: Духовний дзвін

Что значит Петров пост

Петров пост, Петровка или пост Петра и Павла – это один из постов церковного года христиан. Посвящен дню Святых Петра и Павла. Пост может длиться от 8 до 42 дней для христиан восточного обряда. Это зависит от пасхальных праздников. Если Пасха выпадает раньше, то пост будет длиннее.

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Когда Петров пост в 2024 году

Петровский пост по церковному календарю православных христиан начинается в понедельник через неделю после дня Святой Троицы — Пятидесятницы. То есть пост Петра и Павла начинается спустя 9 недель после Пасхи. Идет ко дню Петра и Павла.

В этом году в Украине Троица отмечается 23 июня. Следовательно, Петров пост должен был начаться 1 июля.

Напомним, УПЦ приняла новый церковный календарь, новоюлианский. Согласно ему, День Петра и Пала, непереходящий праздник, теперь празднуется 29 июня, ранее праздновался 12 июля.

Петровский пост в этом году отменяется, потому что день его начала выпадает после того, как он должен был закончиться. По юлианскому календарю пост длится с 1 по 11 июля.

Что можно есть в Петров пост

Петровка не такая строгая как Великий пост, но по традиции УПЦ в будние дни сохраняется запрет на мясные и молочные блюда.

Поскольку святой Петр был рыбаком, разрешается употреблять в пищу рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В пятницу и среду, иногда и в понедельник, пост строже – разрешаются овощи, фрукты и еда, приготовленная из них. Пост ослабляется на Рождество Иоанна Крестителя. Также можно есть еду растительного происхождения и растительное масло.

Кроме того, существует запрет на алкоголь, громкие застолья и веселье. Кроме ограничений в еде, во время Петропавловского поста следует придерживаться рекомендаций церкви по очищению души и тела: посещать храм, молиться и делать добрые дела.

Календарь постов по новому церковному стилю: какие посты будут до конца 2024 года

В православной церкви установлено четыре поста. Среди них Великий пост, Петров пост, Успенский и Рождественский. До конца года христиан ждут еще два поста.