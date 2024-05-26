Чи буде Петрів піст у червні. Графік постів до кінця 2024 року

Коли починається Петрів піст-2024 та які ще пости передбачаються до кінця року

Фото: Духовний дзвін

Що означає Петрів піст

Петрів піст, Петрівка або піст Петра і Павла – це один із постів церковного року християн. Присвячений до дня святих Петра і Павла. Піст може тривати від 8 до 42 днів для християн східного обряду. Це залежить від великодніх свят. Якщо Пасха випадає раніше, то піст буде довшим.

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Коли Петрів піст у 2024 році

Петрів піст за церковним календарем православних християн розпочинається у понеділок через тиждень після дня Святої Трійці — П'ятдесятниці. Отже, піст Петра і Павла розпочинається через 9 тижнів після Великодня. Триває до дня Петра і Павла.

Цього року в Україні Трійця святкується 23 червня. Отже, Петрівський піст мав би розпочатися 1 липня.

Нагадаємо, УПЦ прийняла новий церковний календар, новоюліанський. Відповідно до нього, День Петра і Пала, неперехідне свято, тепер святкується 29 червня, раніше святкувалося 12 липня.

Петрів піст цього року скасовується через те, що день його початку випадає після того, як він мав би скінчитися. За юліанським календарем піст триває з 1 до 11 липня.

Що можна їсти в Петрів піст

Петрівка не є такою строгою як Великий піст, але за традицією УПЦ в будні дні зберігається заборона на м’ясні та молочні страви.

Оскільки святий Петро був рибалкою, дозволяється вживати у їжу рибу у вівторок, четвер, суботу та неділю. У п'ятницю і середу, інколи й в понеділок, піст суворіший – дозволяються овочі, фрукти та їжа, приготована з них. Піст послаблюється на Різдво Івана Хрестителя. Також можна їсти їжу рослинного походження й олію.

Крім того, існує заборона на алкоголь, гучні гуляння та веселощі. Крім обмежень в їжі, під час Петропавлівського посту слід дотримуватися рекомендацій церкви щодо очищення душі та тіла: відвідувати храм, молитись та робити добрі справи.

Календар постів за новим церковним стилем: які пости будуть до кінця 2024 року

В православній церкві встановлено чотири пости. Серед них Великий піст, Петрів піст, Успенський та Різдвяний. До кінця року на християн чекають ще два пости.