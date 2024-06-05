Изменится ли дата Медового Спаса по новому календарю и что святить в церкви в этот день

Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Маковея, Медового Спаса и Спаса на воде – это народно-религиозный праздник православных христиан. С этого дня начинается Спасовка – Успенский пост. В украинской народной традиции праздник Маковея считается одним из самых уважаемых в году.

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Когда отмечать Медовый Спас по новому календарю в 2024 году

В этом году Медовый Спас будем праздновать 1 августа. Новая дата определена по новоюлианскому календарю, на который перешли Украинские Православная и Греко-Католическая Церкви. Раньше праздник отмечался 14 августа.

Что значит праздник Медового Спаса

Праздник, который будем отмечать в первый день августа, имеет несколько народных названий. Первое название – "Спас на воде". По древним преданиям именно в этот день князь Владимир принял крещение. В честь этого события долгое время проводили освящение воды в Днепре.

"Медовым Спасом" этот праздник называют из-за народной традиции освящать в храме первый урожай меда в новом году.

Другое название праздника "Макавей" появилось в память о мучениках Маккавейских – семерых братьях, матери их Соломии и священнике Елеазаре. Они жили во II веке до Рождества Христова и были казнены сирийским царем Антиохом Эпифаном из-за отказа перейти в языческую веру. Это событие описано во 2-й книге Маккавеев, входящей в Библию. В церквях во время богослужения 1 (14 августа) упоминается подвиг мучеников.

В украинской народной традиции название "Макавей" превратилось в "Маковій". В фольклоре праздник ассоциируется с маком, который собирается в этот период.

Что освящают в церквях на Медовый Спас

К празднику пчеловоды собирают первый мед. Именно первый мед по традиции освящают в церквях на Медовый Спас. Обязательным считалось в этот день отведать освященного меда.

В этот же день в храмах освящают "маковійчики" – букеты из трав и цветов. В народе говорят: если не освятить цветы, то не будет цвести хозяйство. Каждый цветок имел свое значение. Букеты составляли из разнообразных ароматных цветов и снадобий и перевязывали красной лентой:

созревшие головки мака – обязательный элемент букета;

бархатцы, настурция – "чтобы род расцветал";

мята – оберегает от напасти и придает здоровье;

цветущие подсолнухи – цветы солнца и мира;

луговая душица – для защиты семьи;

полынь – оберег от всего злого;

колосья пшеницы, ржи и других злаков – чтобы хорошо родила земля;

рута, календула – от болезней;

а еще ароматное зелье – любисток, базилик и другие сезонные цветы по желанию.

После освящения букет клали в углу за иконы и хранили круглый год. Весной освященный мак сеяли на поле, а из сушениц девушки делали венки.

Хозяйки к празднику выпекали пирожки, лепешки и булочки с маком.

Добрым знаком считалось с самого утра до завтрака натощак выпить священную воду, которую освящают на Богослужении на Маковея.